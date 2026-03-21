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Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Hace 5 Hs

Homenaje a Rafael Nofal: “Ese palomo herido”, en el Orestes Caviglia

Desde las 21 de hoy, en el teatro Orestes Caviglia (San Martín 251), se pondrá en escena la obra “Ese palomo herido”, de Rafael Nofal. En este unipersonal, Nofal reunió icónicos personajes de García Lorca en lo que resultó un acontecimiento cercano, donde el público, la actriz (Liliana Alicia Sánchez) y la música (Miguel Domínguez) encuentran un aura común. La obra, en la cual una actriz sueña a García Lorca, e invita a sus espectadores por un recorrido poético a través de los textos lorquianos, está dirigida por Ignacio Hael. Aparecen monólogos de Bodas de Sangre, de Yerma, de Rosita la Soltera y de La casa de Bernarda Alba. Se trata de una coroducción entre el Ente Cultural de Tucumán y El Atelier Espacio Cultural. Las entradas se consiguen en el sitio culturadetucuman.entradanet.com o en la boletería del teatro

A medio siglo del golpe: actividades para la justicia y la memoria

Peritos y ex detenidos desaparecidos realizarán “Recorridos por la memoria”. La actividades se desarrollarán entre las 9 y las 13 de hoy. Partirán desde la plaza Urquiza, y visitarán el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, la ex jefatura de Policía, el ex reformatorio, la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán y el pozo de Vargas. Hay transporte previsto, pero cupos limitados. Entre las 18 y las 23, también en el marco de las conmemoraciones por los 50 años del último golpe de Estado, se realizarán, en la Casa de la Ciudad (Catamarca 920) proyecciones -a cargo de Gustavo Caro-, la presentación del libro Los hilos de la memoria, de Lilí Galeano, y un cierre musical por parte de Luis Gómez Salas y de Tony Molteni.

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Variedades: jazz, folklore y la fiesta del artesano

A partir de las 22 de hoy, Contrabando Trío se presenta en Shaggy bar (General Paz 1.208), para un ciclo de jazz y algo más. Entrada Libre y gratuita. Desde las 21, en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Higueritas 1.850) se realizará el espectáculo de standup “70% cagao puro”. Actuarán, entre otros, Martín Juárez Cruz, “Yito” Contrera, Luis Carrizo, Leopoldo Nadra, Jorge Jiménez, Juan Carlos Sánchez y Benjamín Tannuré. Por reservas, 3814494700. A las 22.30, en El alto de la lechuza (24 de Septiembre esquina Marco Avellaneda), se presentará el grupo Canto Nochero. Los acompañarán en la velada Los Orejanos, Andar de Luna, Carperos y La Trinca. En Tafí del Valle, más precisamente en el Complejo Deportivo Democracia, se llevará a cabo hoy la 5ª Fiesta del Artesano. Habrá feria, venta y taller de artesanías, desfile de prendas artesanales, comidas típicas, ceremonia a la Pachamama y bendición de frutos. Cerrará Oscarcito Godoy.

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