Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Homenaje a Rafael Nofal: “Ese palomo herido”, en el Orestes Caviglia

Desde las 21 de hoy, en el teatro Orestes Caviglia (San Martín 251), se pondrá en escena la obra “Ese palomo herido”, de Rafael Nofal. En este unipersonal, Nofal reunió icónicos personajes de García Lorca en lo que resultó un acontecimiento cercano, donde el público, la actriz (Liliana Alicia Sánchez) y la música (Miguel Domínguez) encuentran un aura común. La obra, en la cual una actriz sueña a García Lorca, e invita a sus espectadores por un recorrido poético a través de los textos lorquianos, está dirigida por Ignacio Hael. Aparecen monólogos de Bodas de Sangre, de Yerma, de Rosita la Soltera y de La casa de Bernarda Alba. Se trata de una coroducción entre el Ente Cultural de Tucumán y El Atelier Espacio Cultural. Las entradas se consiguen en el sitio culturadetucuman.entradanet.com o en la boletería del teatro