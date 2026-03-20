Escapada a Salta este finde largo: cerveza, colores, autos históricos y comida para todos los bolsillos

Uno de los planes más convocantes será el San Patricio Fest, este sábado 21 en el Distrito Cultural Dino Saluzzi. Desde las 18 y hasta la madrugada, el evento ofrecerá entrada libre y gratuita, con la participación de siete cervecerías artesanales, un productor de hidromiel, propuestas gastronómicas y bandas en vivo. Además, habrá happy hour de 18 a 21, lo que lo convierte en un plan atractivo para arrancar la noche.