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Escapada a Salta este finde largo: cerveza, colores, autos históricos y comida para todos los bolsillos

Una buena opción para los tucumanos. Conocé todas las actividades especiales en la vecina provincia

Escapada a Salta este finde largo: cerveza, colores, autos históricos y comida para todos los bolsillos
Hace 8 Min

A pocas horas de San Miguel de Tucumán, Salta se convierte en una opción ideal para quienes buscan cambiar de aire en este fin de semana largo sin gastar de más. La ciudad propone una agenda variada que mezcla cultura, gastronomía, música y actividades al aire libre, pensadas tanto para turistas como para quienes llegan desde provincias vecinas.

Uno de los planes más convocantes será el San Patricio Fest, este sábado 21 en el Distrito Cultural Dino Saluzzi. Desde las 18 y hasta la madrugada, el evento ofrecerá entrada libre y gratuita, con la participación de siete cervecerías artesanales, un productor de hidromiel, propuestas gastronómicas y bandas en vivo. Además, habrá happy hour de 18 a 21, lo que lo convierte en un plan atractivo para arrancar la noche.

Ese mismo sábado, desde las 16, el Paseo Ameghino será escenario del colorido Festival Holi, una celebración inspirada en la tradición india que invita a compartir, bailar y disfrutar al aire libre. Habrá tatuajes de henna, desfile de vestimenta típica, clases abiertas de danza y espectáculos. El momento central será el lanzamiento de polvos de colores, por lo que se recomienda asistir con ropa blanca para vivir la experiencia completa.

Para quienes prefieren propuestas culturales, la explanada del Cabildo de Salta exhibirá una réplica de la coupé Chevrolet 1940, modelo asociado al легендario Juan Manuel Fangio. La muestra forma parte de una travesía que recrea el histórico Gran Premio Internacional del Norte y podrá visitarse el sábado por la mañana y el domingo por la tarde, ideal para toda la familia.

En el plano gastronómico, una parada obligada es el Mercadito Evita, ubicado en la zona norte de la ciudad. Allí se pueden encontrar opciones accesibles que van desde empanadas y humitas hasta pizzas, hamburguesas y parrilladas. Durante el fin de semana largo habrá promociones y combos especiales, en un ambiente relajado que funciona tanto para grupos de amigos como para familias.

Con propuestas para todos los gustos y bolsillos, Salta se posiciona como una escapada cercana y completa para los tucumanos que buscan aprovechar el finde largo sin irse demasiado lejos.

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