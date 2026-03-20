Cinco cosas que tenés que saber sobre BTS

BTS, el fenómeno global del K-pop formado por siete miembros (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook) bajo HYBE, revolucionó la música logrando hitos históricos en Billboard, siendo pilares económicos de Corea del Sur y destacando por escribir su propia música con letras enfocadas en el amor propio y la salud mental.