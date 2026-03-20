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Cinco cosas que tenés que saber sobre BTS

Un nuevo álbum, un concierto en vivo por streaming y un documental que se estrenará la próxima semana marcarán el regreso oficial de BTS.

Cinco cosas que tenés que saber sobre BTS
Hace 45 Min

BTS, el fenómeno global del K-pop formado por siete miembros (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook) bajo HYBE, revolucionó la música logrando hitos históricos en Billboard, siendo pilares económicos de Corea del Sur y destacando por escribir su propia música con letras enfocadas en el amor propio y la salud mental.

  • Integrantes y Roles: Son siete miembros con personalidades únicas: RM (líder/rap), Jin (vocal/visual), SUGA (rap/productor), j-hope (baile/rap), Jimin (vocal/baile), V (vocal) y Jungkook (vocal principal/baile).
  • Significado de BTS: El nombre proviene de "Bangtan Sonyeondan" (chicos a prueba de balas), simbolizando su intención de proteger la música y valores de los jóvenes contra las críticas y estereotipos.
  • Hitos en Billboard: Fueron el primer grupo coreano en ganar un Billboard Music Award y en debutar en el número 1 del Billboard Hot 100 con su éxito "Dynamite".
  • Autenticidad y Temática: A diferencia de otros grupos, ellos participan activamente en la composición y escritura de sus canciones, abordando temas profundos como la salud mental, el amor propio y las presiones escolares.
  • Impacto Cultural y Económico: BTS ha tenido un impacto inmenso, llegando a representar el 3% del PIB de Corea del Sur en 2020 y colaborando con UNICEF.
  • Dato extra: Su leal base de fans se conoce como ARMY (Adorable Representative M.C. for Youth)
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