¿Qué significa “Arirang”? El profundo sentido del nuevo disco de BTS

La madrugada del 20 de marzo marcó el regreso de BTS con el lanzamiento de su quinto álbum, titulado “Arirang”. Luego de casi cuatro años de pausa debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda vuelve a escena con un nombre que despierta curiosidad en todo el mundo.
Pero, ¿qué significa realmente “Arirang”?
Un canto tradicional con siglos de historia
Según la UNESCO, “Arirang” es un canto lírico tradicional coreano transmitido de generación en generación de forma oral. Se trata de una expresión cultural profundamente arraigada en Corea del Sur, que aborda emociones universales como la tristeza, la alegría y la esperanza.
Este canto no tiene una única versión: existen al menos 36 variantes registradas, que suelen interpretarse en contextos íntimos como reuniones familiares, encuentros entre amigos o celebraciones comunitarias.
Separación y reencuentro: el significado detrás del disco
Uno de los aspectos más significativos de “Arirang” es su asociación con la separación y el reencuentro. Este concepto resulta especialmente simbólico en el contexto de BTS, cuyos integrantes estuvieron alejados de su público durante casi cuatro años mientras cumplían con el servicio militar.
Ahora, ese distanciamiento llega a su fin y el grupo vuelve a encontrarse con su audiencia global, un momento que el título del álbum parece reflejar con precisión emocional.
“Swim”: el videoclip que marca el regreso
Como parte de este nuevo trabajo, BTS lanzó el videoclip de “Swim”, donde los artistas exploran los desafíos atravesados durante su ausencia y celebran el reencuentro con sus fans.
En esta producción, la banda deja ver una narrativa de superación y continuidad, reafirmando su vínculo con el público que los acompañó incluso en los años de pausa.
Patrimonio cultural de la humanidad
El valor de “Arirang” trasciende la música popular. En 2014, este canto fue incluido en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.
Además, en distintas ciudades de Corea del Sur existen artistas y asociaciones dedicadas a preservar y difundir esta tradición, considerándola una herramienta clave para fortalecer la identidad cultural, fomentar el respeto social y canalizar las emociones colectivas.
En definitiva, “Arirang” no es solo el nombre del nuevo disco de BTS: es una declaración de identidad, memoria y reencuentro que conecta la historia de Corea con el presente global del grupo.