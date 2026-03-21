Casi el 72% de los cítricos en Tucumán se ubica en el rango que va de los dos a 22 años de edad

A nivel geográfico, el monitoreo detectó disparidades significativas, según la zona productiva. Los departamentos de Yerba Buena y de Tafí Viejo presentan el perfil más envejecido, con el 64,5% y un 47,9% de sus montes que superan los 22 años, respectivamente. En contraste, las zonas con mayor dinamismo y juventud se localizan en el centro y en el sur de la provincia: departamentos como Monteros y Río Chico muestran los mayores porcentajes de plantaciones en rangos de dos a 22 años, lo que refleja una inversión más reciente en la renovación de sus cuadros.