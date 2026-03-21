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Casi el 72% de los cítricos en Tucumán se ubica en el rango que va de los dos a 22 años de edad

Un análisis realizado por la Eeaoc advierte que el sector debe prestar atención al manejo y a la renovación del tercio de la superficie, que ya transita su etapa de madurez avanzada.

SITUACIÓN. En conjunto, casi un 40% del monte limonero de Tucumán está compuesto por plantaciones jóvenes, que garantizan el volumen de cosecha para las próximas campañas. SITUACIÓN. En conjunto, casi un 40% del monte limonero de Tucumán está compuesto por plantaciones jóvenes, que garantizan el volumen de cosecha para las próximas campañas.
Hace 6 Hs

Las plantaciones citrícolas en Tucumán se encuentran en toda la zona del piedemonte. Mediante imágenes satelitales, que permiten tener una idea actualizada de su evolución, la sección Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG) de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) analizó las edades de las plantaciones citrícolas en esa área. En el informe técnico se presenta un estudio detallado sobre la estructura de edades de las plantaciones citrícolas en la provincia de Tucumán al cierre de 2025.

A partir de una superficie neta total de 42.650 hectáreas, se realizó una discriminación etaria fundamental para entender el potencial productivo y las necesidades de renovación del sector, datos que pueden observarse en los gráficos y mapas.

Casi el 72% de los cítricos en Tucumán se ubica en el rango que va de los dos a 22 años de edad
Casi el 72% de los cítricos en Tucumán se ubica en el rango que va de los dos a 22 años de edad

En el estudio se determinó que un 28,2% de la superficie corresponde a plantas de limón que superan los 22 años de edad. Este dato resulta crítico, ya que técnicamente este estrato ingresa en una fase de decaimiento productivo, durante la cual los rendimientos tienden a disminuir de manera gradual.

No obstante, el grueso de la superficie limonera, el 71,8%, se encuentra en el rango de los dos a 22 años. Dentro de este grupo, los técnicos de la Eeaoc identificaron una fuerte presencia de plantas jóvenes que aún no han alcanzado su pico de producción; en especial, en los estratos de cinco a seis años (un 13,8% del total) y de siete a ocho años (un 10,2%).

En conjunto, un 39,3% del monte limonero tucumano está compuesto por plantaciones jóvenes que garantizan el volumen de cosecha para los próximos ciclos.

Casi el 72% de los cítricos en Tucumán se ubica en el rango que va de los dos a 22 años de edad

Los cítricos dulces presentan un escenario de mayor vulnerabilidad. El análisis realizado por los técnicos de la entidad agrocientífica confirma que el 91,4% de estas plantaciones tiene más de 22 años de edad. Esta elevada concentración en el estrato más viejo evidencia una falta de renovación generacional en este segmento del sector, lo que compromete su competitividad frente al limón.

A nivel geográfico, el monitoreo detectó disparidades significativas, según la zona productiva. Los departamentos de Yerba Buena y de Tafí Viejo presentan el perfil más envejecido, con el 64,5% y un 47,9% de sus montes que superan los 22 años, respectivamente. En contraste, las zonas con mayor dinamismo y juventud se localizan en el centro y en el sur de la provincia: departamentos como Monteros y Río Chico muestran los mayores porcentajes de plantaciones en rangos de dos a 22 años, lo que refleja una inversión más reciente en la renovación de sus cuadros.

Los técnicos consideran importante destacar que la metodología aplicada, basada sobre el análisis multitemporal de imágenes satelitales procesadas desde 2001, permite proyectar que, si bien la provincia cuenta con una base sólida de plantas jóvenes y en producción estable (un 32,5% entre nueve y 22 años), el sector deberá prestar especial atención al manejo y paulatina renovación del tercio de la superficie, que ya transita su etapa de madurez avanzada.

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