Quiénes son BTS y cómo la boyband surcoreana se convirtió en un fenómeno global

RM, Jin, Jungkook, Suga, J-Hope, Jimin y V, son los siete integrantes de la banda más exitosa que el mundo haya visto jamás. Sus nombres, que se mezclan entre seudónimos artísticos y sus identificaciones reales —lo que les da una mayor conexión entre sus fanáticos— son los que resuenan entre los récords de videos musicales, compras de merchandising y listas de éxitos, nucleados bajo su reconocida insignia, Bangtan Sonyeodan (que se traduce como "Boy Scouts a prueba de balas") o BTS.
BTS, la boyband coreana más grande del mundo, atravesó un recorrido largo hasta llegar al anuncio de su colosal gira mundial en 2026, que marca el regreso tras cuatro años de inactividad, justo en la cima de su carrera. En la década de 2020 rompieron récords, tanto en grupo como en proyectos personales, salieron de gira, cumplieron con sus deberes cívicos y las leyes de defensa de su país, y ahora volvieron como si todos esos años no hubieran transcurrido, con la tranquilidad de que su éxito sigue intacto aún en manos de la comunidad ARMY.
Cómo BTS conquistó el Occidente
Antes de que BTS anunciara que en 2022 llegaría la pausa prolongada para completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y sus integrantes se concentrarían en proyectos personales, la banda ya se había convertido en una sensación mundial. El grupo surcoreano logró conquistar todo el hemisferio oeste con su música pop y con cientos de fanáticos acérrimos que se identifican como un “ejército”. La conquista de BTS en el globo fue más que reproducciones en plataformas de streaming; fue un fenómeno cultural que instaló a Corea en el resto del planeta.
BTS no se convirtió en sensación de la noche a la mañana. Durante el “boom” de la música pop coreana en el occidente, se conformó un grupo de una cantidad considerable de miembros que se habían presentado a una audición de BigHit Music, el gigante discográfico de Corea del Sur, famoso por representar a superestrellas globales. Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-Hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) y Jeon Jung-kook (Jungkook) conformaron el grupo que el 13 de junio haría su debut. Su primer álbum, 2 Cool 4 Skool, fue el despegue con el primer sencillo “No More Dream”.
El camino hacia la cima de los charts mundiales
Rápidamente el grupo ganó una gran base de fans muy dedicada y fiel en todo el mundo. Muestran mucho amor y aprecio hacia sus fans, a los que han llegado a apodar A.R.M.Y., que significa “Adorable Representative of MC Youth”. The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2, que se lanzó en noviembre de 2015, se convirtió en el primer álbum de BTS en debutar en el Billboard 200, llegando al puesto número 171 en la lista del 19 de diciembre de 2015.
Pero fue para 2017 donde el éxito se consolidaría. En ese año, la banda ganó el premio Billboard al Mejor Artista Social, rompiendo la racha de seis años de victorias consecutivas de Justin Bieber y convirtiéndose en los primeros artistas de K-pop en ganar un premio Billboard por su música. Y no fue sorpresa que ganaran de nuevo en 2018.
Los récords históricos de BTS
BTS también se convirtió en la primera banda de K-pop que actuó en los American Music Awards en el año 2017, ganando aún más fans a nivel internacional. Y las conquistas solo fueron más y más grandes. El álbum Love Yourself: Tear, en mayo de 2018, debutó en el puesto número 1 en el recuento de todos los géneros, lo que convirtió al álbum no solo en el primer disco de BTS en liderar la lista Billboard 200, sino también en el primer álbum de K-pop en alcanzar la cima.
Desde entonces, BTS recibió múltiples nominaciones al Grammy, incluyendo mejor interpretación de dúo/grupo pop ("Dynamite", "Butter" y "My Universe") y mejor video musical ("Yet to Come"). El grupo también ha colaborado en múltiples géneros musicales, incluyendo con Benny Blanco y Snoop Dogg ("Bad Decisions"), Halsey ("Boy With Luv"), Coldplay ("My Universe"), Megan Thee Stallion (remix de "Butter"), Nicki Minaj ("Idol") y muchos más.
Compromiso social y un éxito sin precedentes
El éxito arrasador de BTS es sin dudas un caso de estudio, que combina múltiples factores: canciones sobre temáticas profundas y socialmente comprometidas; química entre los miembros, actuaciones de lujo, talento y una base de fanáticos de hierro. Los seguidores de BTS aman su música socialmente reivindicativa. La agrupación escribe sus propias canciones, que abordan temas tan complejos como el bullying, la salud mental y las presiones sociales.
BTS es el grupo de K-pop mejor pagado del mundo; ganó más de 57 millones de dólares durante el último año, donde la mayor parte de esa fortuna proviene de su tour mundial Love Yourself: Speak Yourself, además de las ventas de sus discos y los acuerdos que mantienen con distintas marcas. Su música llegó a todos los rincones del mundo y ahora, con su vuelta a los escenarios y a protagonizar las conversaciones del público, el cielo es el único límite para BTS.