Quiénes son BTS y cómo la boyband surcoreana se convirtió en un fenómeno global

Cómo BTS conquistó el Occidente

Antes de que BTS anunciara que en 2022 llegaría la pausa prolongada para completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y sus integrantes se concentrarían en proyectos personales, la banda ya se había convertido en una sensación mundial. El grupo surcoreano logró conquistar todo el hemisferio oeste con su música pop y con cientos de fanáticos acérrimos que se identifican como un “ejército”. La conquista de BTS en el globo fue más que reproducciones en plataformas de streaming; fue un fenómeno cultural que instaló a Corea en el resto del planeta.