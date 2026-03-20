Semana Santa 2026: Paracas, la joya peruana ideal para una escapada

En este lugar se encuentra la única playa de arena roja que existe en Sudamérica, y una de las cinco que hay en todo el mundo. Su color es resultado de la erosión de rocas de origen volcánico que se dio durante miles de años. La combinación del mar color turquesa con la arena roja y un borde de tierra color amarillo hicieron que Playa Roja sea catalogada por National Geographic como una de las siete maravillas naturales de Sudamérica. Su belleza única ha convertido a este atractivo en uno de las más instagrameables de la reserva.