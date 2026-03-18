Tucumán llevó su reclamo a Perú y busca sostener el vuelo con Lima tras una negociación contrarreloj

El Gobierno de Tucumán activó una ofensiva institucional en Perú para intentar destrabar el conflicto que amenaza la continuidad del vuelo directo entre la provincia y Lima. En una misión encabezada por el titular del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, y el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, la comitiva provincial llevó el reclamo al Congreso peruano, donde expuso el impacto negativo que tendría la suspensión de la ruta en la conectividad regional y en la economía del norte argentino.