“¿Qué cambió en Tucumán?”: Elías de Pérez criticó el discurso del gobernador

La legisladora también apuntó contra la visión oficial del federalismo hacia el interior provincial.

Hace 1 Hs

La legisladora provincial Silvia Elías de Pérez lanzó una dura crítica al discurso de apertura de sesiones ordinarias pronunciado por el gobernador Osvaldo Jaldo y cuestionó lo que consideró un retroceso institucional en la provincia.

Bajo la pregunta “¿Qué cambió en Tucumán?”, la dirigente opositora sostuvo que el mensaje dejó en claro que “ya no habrá reforma política”, no por falta de consenso social sino —según afirmó— por una decisión del propio mandatario. Recordó que durante la campaña y en los primeros mensajes institucionales, la reforma fue presentada como un eje central de gestión, e incluso mencionó el acuerdo público firmado en el marco del llamado Pacto de Tucumán impulsado junto al Arzobispado antes de las elecciones.

“Después de dos años de promesas, anuncios y maniobras dilatorias, el propio gobernador decidió cerrar definitivamente esa puerta”, señaló. Según Elías de Pérez, las mesas de diálogo “no llegaron a nada”, los estudios sobre sistemas electorales “quedaron archivados” y los proyectos legislativos “nunca fueron tratados”. A su entender, “cuando llegó el momento de avanzar, pesaron más las mezquindades políticas y los negociados electorales que la voluntad real de mejorar la calidad institucional”.

En materia educativa, la legisladora cuestionó el balance oficial. Consideró “llamativo” que se destaquen avances cuando el propio gobierno reconoció el año pasado un 50% de ausentismo estudiantil y cuando —según afirmó— muchas escuelas continúan en condiciones edilicias deficientes. También advirtió que el inicio del ciclo lectivo vuelve a estar condicionado por la falta de un acuerdo salarial con los docentes. “Parece que en Tucumán la realidad educativa mejora más rápido en los discursos que en las aulas”, ironizó.

Elías de Pérez también apuntó contra la visión oficial del federalismo hacia el interior provincial. Aseguró que, en recorridas por distintas localidades, se observan comunas sin agua potable, caminos deteriorados, falta de cloacas y barrios que se inundan ante las primeras lluvias. “Si eso es federalismo, entonces el interior tucumano todavía está esperando conocerlo”, expresó.

Uno de los ejes más críticos de su planteo fue el anuncio del Complejo Penitenciario Benjamín Paz, presentado por el Ejecutivo como la obra pública más importante de los últimos cien años. Para la dirigente, el dato es “simbólico” y abre interrogantes sobre el rumbo de la provincia. “¿El mayor proyecto de futuro que podemos ofrecer es ampliar el sistema penitenciario? ¿Después de décadas de gestión pública nuestro principal horizonte es construir más lugares de encierro y no más oportunidades?”, planteó.

En ese marco, insistió con la pregunta que atravesó su posicionamiento: “¿Qué cambió realmente en Tucumán?”. Según sostuvo, mientras el gobierno celebra anuncios, “miles de tucumanos siguen esperando agua, escuelas en condiciones, caminos transitables, instituciones más transparentes y reglas electorales modernas que devuelvan confianza a la ciudadanía”.

Finalmente, la legisladora afirmó que gobernar “no debería consistir en administrar expectativas ni en repetir promesas que nunca llegan” y reclamó “decisiones valientes, reformas reales y una política que piense en el futuro, no en conservar privilegios del pasado”.

Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánOsvaldo JaldoSilvia Elías de Pérez
