“¿Qué cambió en Tucumán?”: Elías de Pérez criticó el discurso del gobernador

Uno de los ejes más críticos de su planteo fue el anuncio del Complejo Penitenciario Benjamín Paz, presentado por el Ejecutivo como la obra pública más importante de los últimos cien años. Para la dirigente, el dato es “simbólico” y abre interrogantes sobre el rumbo de la provincia. “¿El mayor proyecto de futuro que podemos ofrecer es ampliar el sistema penitenciario? ¿Después de décadas de gestión pública nuestro principal horizonte es construir más lugares de encierro y no más oportunidades?”, planteó.