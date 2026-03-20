Estudiantes volvió a Tucumán y se enfoca en el clásico antes de los playoffs

En cuanto al formato del torneo, los cuatro mejores de cada conferencia avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los ubicados del quinto al duodécimo lugar deberán atravesar la Reclasificación. A partir de los cuartos de final, los mejores equipos de las conferencias Norte y Sur se cruzarán entre sí, en un camino que culminará con la definición del ascenso a la Liga Nacional 2026/27.