Estudiantes volvió a Tucumán y se enfoca en el clásico antes de los playoffs

Estudiantes ya dejó atrás su gira por el Litoral y volvió a la provincia con la mira puesta en el tramo decisivo de la temporada. Luego de sumar minutos y exigencia ante rivales de jerarquía en la Liga Argentina, el equipo ahora se enfoca en el clásico del domingo, un duelo clave para su posicionamiento final antes del inicio de los playoffs.
En la gira, el balance en resultados no fue favorable, aunque sí dejó conclusiones en cuanto al funcionamiento y al rendimiento individual. En su primer compromiso, el conjunto tucumano cayó 83-71 frente a Comunicaciones, en un partido en el que se destacó Matías Bichara, máximo anotador del equipo con 18 puntos y una alta efectividad desde el perímetro.
Luego, Estudiantes volvió a tropezar ante Villa San Martín por 70-59. En ese encuentro, Joe Hampton fue el principal referente ofensivo con 14 unidades, acompañado por el aporte de Lorenzo Benay, que sumó 10 puntos. Más allá de las derrotas, el cuerpo técnico valoró el rodaje en una etapa donde cada detalle empieza a ser determinante.
Ahora, el foco está puesto en el “Coco” Ascárate. Este domingo 22 de marzo, la “Cebra” recibirá a Independiente BBC de Santiago del Estero en el último partido como local de la fase regular. El clásico del Norte no solo tiene peso simbólico, sino también impacto directo en la tabla: una victoria podría mejorar la posición final del equipo y otorgarle una ventaja clave de cara a la Reclasificación.
El cierre de la fase regular será el jueves 26, cuando Estudiantes visite a Huracán de Las Heras, en Mendoza. Ese encuentro terminará de definir el lugar que ocupará el equipo tucumano en la tabla y, en consecuencia, su cruce en la siguiente instancia.
La postemporada ya tiene calendario confirmado. La Reclasificación, que involucra a los equipos ubicados entre el quinto y el duodécimo puesto, comenzará el 1 de abril y se disputará al mejor de cinco partidos. Los juegos están programados para el 1, 3, 7, 9 y 12 de abril, en caso de ser necesario un quinto encuentro.
En cuanto al formato del torneo, los cuatro mejores de cada conferencia avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los ubicados del quinto al duodécimo lugar deberán atravesar la Reclasificación. A partir de los cuartos de final, los mejores equipos de las conferencias Norte y Sur se cruzarán entre sí, en un camino que culminará con la definición del ascenso a la Liga Nacional 2026/27.
En ese escenario, Estudiantes transita un momento bisagra. El equipo necesita cerrar la fase regular con buenas sensaciones y resultados que le permitan encarar los playoffs con impulso. El clásico del domingo aparece, así, como mucho más que un partido: es la puerta de entrada a la etapa más exigente del torneo.