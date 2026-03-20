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Navegaron tres horas en el río Marapa crecido para rescatar a un vecino aislado

Dos voluntarios se aventuraron en su propia embarcación para rescatar a un vecino de 61 años que permaneció cuatro días aislado en medio de las crecidas del río Marapa.

LA GACETA
Por LA GACETA Hace 1 Hs

La extrema necesidad de los vecinos inundados en el sur tucumano sacó a relucir los valores más comprometidos de los tucumanos. Decenas de instituciones se organizaron para recibir donaciones y trasladarlas hasta los puntos más afectados. Entre los casos que más resonaron, se mencionó el de un hombre que quedó aislado a la vera del río Marapa y que debió ser rescatado luego de una ardua travesía.

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Mario Herrera, comisario mayor de los Bomberos de la Policía, estuvo en contacto con LA GACETA Play y contó cómo sucedió el episodio. Dos hombres, Matías Albornoz y Jorge González, se aventuraron con su propia embarcación para salvar a Domingo Brandán, un vecino de 61 años que quedó aislado y pasó cuatro días en medio de las crecidas del río por no querer abandonar su hogar.

Salvataje con tres horas de viaje en el río Marapa

El rescate se dio en Los Sauces, Graneros. En cuanto las autoridades se acercaron a las cuatro casas que quedaban en la zona con vecinos para indicarles una evacuación, Brandán se negó a dejar su casa. “Se ve que ya pasaba el tiempo y Defensa Civil solicitó a la provincia el servicio”, relató Herrera. Un móvil de la Policía había intentado llegar al lugar, sin éxito a raíz del caudal que llevaba el río. De inmediato surgió el nombre de Albornoz, que ya había colaborado en ocasiones previas.

Albornoz y González se habían aprestado a ayudar en La Madrid. Aunque los dos viven en la zona de Los Cercos, llegaron a la localidad más afectada de Graneros, en principio, para ayudar a amigos. Entonces, luego del pedido de Defensa Civil, Herrera indicó que se podía pedir ayuda a Albornoz, a quien ya conocía, porque el personal de Bomberos se encontraba lejos de la zona.

Las autoridades de Defensa Civil equiparon a Albornoz y González y partieron este jueves cerca de las 18 hacia la casa del hombre varado. El Comisario Mayor de Bomberos de la Policía explicó que navegar el río Marapa cuesta arriba, en medio de las crecidas, no es tarea fácil y que no cualquiera puede enfrentarse a esa tarea. Sin embargo, los voluntarios estuvieron dispuestos a hacerlo.

Herrera también indicó que, pese a que las embarcaciones de la Policía son buenas y nuevas, el peso de los botes es mayor al que tenía Albornoz. Por eso, el viaje de los voluntarios sería más seguro y evitaría los bancos de arena del río. El viaje de ida tomó entre una hora y media y dos horas y cerca de las 21, los rescatistas estuvieron de regreso con Brandán, quien desde el martes se encontraba aislado en su casa.

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