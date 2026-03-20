Navegaron tres horas en el río Marapa crecido para rescatar a un vecino aislado

Herrera también indicó que, pese a que las embarcaciones de la Policía son buenas y nuevas, el peso de los botes es mayor al que tenía Albornoz. Por eso, el viaje de los voluntarios sería más seguro y evitaría los bancos de arena del río. El viaje de ida tomó entre una hora y media y dos horas y cerca de las 21, los rescatistas estuvieron de regreso con Brandán, quien desde el martes se encontraba aislado en su casa.