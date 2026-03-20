Secciones
Seguridad

Un asaltante de agencias de quiniela y de comercios quedó bajo prisión preventiva

El sospechoso, de 33 años, está acusado de cometer al menos cinco robos a mano armada entre 2023 y julio de este año.

OPERATIVO. La Policía atrapó al sospechoso que quedó detenido. OPERATIVO. La Policía atrapó al sospechoso que quedó detenido.
Hace 1 Hs

Un hombre de 33 años, señalado como el autor de un violento raid delictivo que mantuvo en vilo a comerciantes de distintas zonas de San Miguel de Tucumán, deberá permanecer tras las rejas. La Justicia dictó la prisión preventiva por 30 días contra el imputado, a quien se le atribuyen al menos cinco asaltos -la mayoría a mano armada- cometidos entre septiembre de 2023 y julio de 2025.

La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, conducida por Alejandra Navarro. Durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar de fiscal Rodrigo Bilbao detalló la zaga de ataques que el acusado habría perpetrado contra locales de juegos de azar, drugstores y particulares, utilizando siempre un modus operandi similar: intimidación con armas de fuego y fugas veloces en motocicleta.

El raid bajo la lupa

El Ministerio Público Fiscal (MPF) reconstruyó cronológicamente la actividad criminal del detenido. El primer hecho registrado data del 25 de septiembre de 2023, cuando el sospechoso simuló ser un cliente en un local de juegos de azar en la esquina de avenida Ejército del Norte y Don Bosco para sustraer una motocicleta Honda CB 1 estacionada en la vereda.

Más tarde, en noviembre de 2024, el blanco fue un drugstore de avenida Mate de Luna al 2200. Allí, con un revólver, el delincuente se alzó con la recaudación tras amenazar a los presentes. 

Medida de coerción

Ante la contundencia de las pruebas y la reiteración delictiva, el representante del MPF solicitó la prisión preventiva para resguardar el proceso. "La gravedad de los hechos y el peligro de fuga justifican la medida", argumentó la fiscalía.

El juez hizo lugar al pedido del Ministerio Fiscal y ordenó el traslado inmediato del acusado a una unidad penitenciaria. Durante los próximos 30 días, la fiscalía buscará recolectar nuevos testimonios y pruebas fílmicas para avanzar hacia la etapa de juicio, mientras no se descarta que el imputado pueda estar vinculado a otros asaltos de similares características en el sector norte de la ciudad.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Comenzó el juicio contra “Satanás” Barrera por el crimen de Ricardo Frías

Comenzó el juicio contra “Satanás” Barrera por el crimen de Ricardo Frías

Lo más popular
Milei: silencios y elogios que dijeron mucho
1

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero
2

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida
3

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

Un mensaje macro y evangelizador
4

Un mensaje macro y evangelizador

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias
5

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”
6

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

Más Noticias
Allanaron una vivienda en una causa por falsificación de recetas médicas

Allanaron una vivienda en una causa por falsificación de recetas médicas

Estafa desde la cárcel: dos presos sedujeron a una joven y le robaron más de $30 millones

Estafa desde la cárcel: dos presos sedujeron a una joven y le robaron más de $30 millones

Nena desaparecida en Cosquín: un dato clave genera dudas en la investigación

Nena desaparecida en Cosquín: un dato clave genera dudas en la investigación

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Un mensaje macro y evangelizador

Un mensaje macro y evangelizador

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Comentarios