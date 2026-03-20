Un asaltante de agencias de quiniela y de comercios quedó bajo prisión preventiva

Un hombre de 33 años, señalado como el autor de un violento raid delictivo que mantuvo en vilo a comerciantes de distintas zonas de San Miguel de Tucumán, deberá permanecer tras las rejas. La Justicia dictó la prisión preventiva por 30 días contra el imputado, a quien se le atribuyen al menos cinco asaltos -la mayoría a mano armada- cometidos entre septiembre de 2023 y julio de 2025.