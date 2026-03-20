Un asaltante de agencias de quiniela y de comercios quedó bajo prisión preventiva

Un hombre de 33 años, señalado como el autor de un violento raid delictivo que mantuvo en vilo a comerciantes de distintas zonas de San Miguel de Tucumán, deberá permanecer tras las rejas. La Justicia dictó la prisión preventiva por 30 días contra el imputado, a quien se le atribuyen al menos cinco asaltos -la mayoría a mano armada- cometidos entre septiembre de 2023 y julio de 2025.
La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, conducida por Alejandra Navarro. Durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar de fiscal Rodrigo Bilbao detalló la zaga de ataques que el acusado habría perpetrado contra locales de juegos de azar, drugstores y particulares, utilizando siempre un modus operandi similar: intimidación con armas de fuego y fugas veloces en motocicleta.
El raid bajo la lupa
El Ministerio Público Fiscal (MPF) reconstruyó cronológicamente la actividad criminal del detenido. El primer hecho registrado data del 25 de septiembre de 2023, cuando el sospechoso simuló ser un cliente en un local de juegos de azar en la esquina de avenida Ejército del Norte y Don Bosco para sustraer una motocicleta Honda CB 1 estacionada en la vereda.
Más tarde, en noviembre de 2024, el blanco fue un drugstore de avenida Mate de Luna al 2200. Allí, con un revólver, el delincuente se alzó con la recaudación tras amenazar a los presentes.
Medida de coerción
Ante la contundencia de las pruebas y la reiteración delictiva, el representante del MPF solicitó la prisión preventiva para resguardar el proceso. "La gravedad de los hechos y el peligro de fuga justifican la medida", argumentó la fiscalía.
El juez hizo lugar al pedido del Ministerio Fiscal y ordenó el traslado inmediato del acusado a una unidad penitenciaria. Durante los próximos 30 días, la fiscalía buscará recolectar nuevos testimonios y pruebas fílmicas para avanzar hacia la etapa de juicio, mientras no se descarta que el imputado pueda estar vinculado a otros asaltos de similares características en el sector norte de la ciudad.