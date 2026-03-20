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Los “Santos” frente a frente: historial, números y antecedentes de un cruce clave

El duelo entre los homónimos tiene 31 antecedentes, con dominio del “Verdinegro”; el último cruce fue triunfo de los de La Ciudadela con gol de Nicolás "Chuny" Moreno.

HISTORIAL. Los sanjuaninos se imponen en el recuento histórico de partidos por sobre el Santo tucumano. HISTORIAL. Los sanjuaninos se imponen en el recuento histórico de partidos por sobre el "Santo" tucumano.
Hace 1 Hs

El enfrentamiento entre San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan se ha convertido, con el paso del tiempo, en un duelo recurrente dentro del fútbol argentino. A lo largo de la historia, ambos equipos se midieron en 31 oportunidades, con una ventaja marcada para el conjunto sanjuanino, que acumula 14 victorias contra 9 del “Santo” tucumano, mientras que empataron en 8 ocasiones.

Más allá de esa diferencia en el historial general, el antecedente más reciente favorece al equipo de La Ciudadela. El 31 de agosto de 2024, San Martín de Tucumán se impuso por 1 a 0 en un partido de alto voltaje, con un tanto decisivo de Nicolás “Chuny” Moreno, que terminó siendo el gran protagonista de la jornada.

Aquella tarde, el contexto jugó su propio partido desde mucho antes del inicio. La Ciudadela presentó un marco imponente, con un recibimiento que estuvo a la altura de la trascendencia del encuentro. El duelo enfrentaba a dos equipos protagonistas y el clima en las tribunas anticipaba un desarrollo intenso y cerrado.

Sin embargo, cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate sin goles, llegó el desenlace. Un centro desde la izquierda encontró a Nicolás Moreno dentro del área, quien conectó el balón y, tras una jugada con algo de suspenso, logró marcar el único tanto del encuentro. El gol desató el festejo en las tribunas y terminó de inclinar un partido que había sido extremadamente equilibrado.

El 4 de noviembre de 2018, se produjo el último cruce entre ambos en Primera División, San Martín de Tucumán se quedó con un triunfo clave por 2 a 0 en La Ciudadela frente a su homónimo sanjuanino. En un contexto de lucha directa por la permanencia, el equipo dirigido en ese entonces por Walter Coyette entendió la magnitud del partido y supo resolverlo con jerarquía en los momentos determinantes.

Tras un primer tiempo cerrado y con pocas situaciones, el encuentro se destrabó en el complemento. Luego de un penal fallado por Claudio Bieler, contenido por Luis Ardente, aparecieron las figuras. Alberto “Tino” Costa abrió el marcador con un tiro libre exquisito que se metió en el ángulo, mientras que Matías García sentenció el resultado con otra ejecución de pelota parada, sellando una victoria que tuvo tanto de eficacia como de calidad individual.

Ese antecedente en la máxima categoría se suma a una historia más amplia que, en términos generales, favorece a San Martín de San Juan. Sin embargo, los triunfos del “Santo” tucumano en partidos puntuales y de alto voltaje, como el de 2018 o el último cruce en 2024, reflejan que, más allá de los números, se trata de un duelo abierto, donde el peso del contexto y los detalles suelen ser determinantes.


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