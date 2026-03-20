Los “Santos” frente a frente: historial, números y antecedentes de un cruce clave

Ese antecedente en la máxima categoría se suma a una historia más amplia que, en términos generales, favorece a San Martín de San Juan. Sin embargo, los triunfos del “Santo” tucumano en partidos puntuales y de alto voltaje, como el de 2018 o el último cruce en 2024, reflejan que, más allá de los números, se trata de un duelo abierto, donde el peso del contexto y los detalles suelen ser determinantes.