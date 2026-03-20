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Cómo estará el tiempo este fin de semana largo en La Rioja

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia vivirá un fin de semana extra largo con condiciones variadas, que incluirán desde jornadas calurosas hasta probabilidad de tormentas aisladas.

Vientos en La Rioja Vientos en La Rioja Foto: Jorge Torres
Hace 1 Hs

Este fin de semana largo, que se extiende desde el viernes 20 hasta el martes 24 de marzo de 2026, los riojanos y turistas deberán estar atentos a los cambios en el estado del tiempo. El SMN prevé un inicio caluroso con inestabilidad, seguido de un leve descenso de temperatura y vientos más intensos hacia el final del período.

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El detalle del clima día por día en La Rioja

Viernes 20 de marzo (Hoy)

La jornada de hoy se presenta inestable. Se espera un día caluroso con una temperatura máxima que alcanzará los 30°C, mientras que la mínima se ubicará en los 21°C.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, aumenta la probabilidad de tormentas aisladas (entre un 10% y un 40%). Los vientos soplarán predominantemente del sector norte durante el día, rotando hacia el sur por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 42-50 km/h en las últimas horas.

Sábado 21 de marzo

Para el sábado, se pronostica un notable descenso de la temperatura máxima, que llegaría a los 25°C, con una mínima de 17°C.

La madrugada comenzará inestable con probabilidad de tormentas aisladas (10-40%), condiciones que mejorarían hacia la mañana con cielo mayormente nublado. Por la tarde, el cielo estará algo nublado, pasando a parcialmente nublado por la noche, ya sin probabilidad de precipitaciones. Se espera un día ventoso, con ráfagas del sector sur que podrían alcanzar los 51-59 km/h durante la madrugada y disminuir levemente a 42-50 km/h por la mañana.

Domingo 22 de marzo

El domingo se prevé una jornada con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, sin probabilidad de lluvias.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ascenso de la máxima, llegando a los 29°C, mientras que la mínima se mantendrá en los 17°C. Por la tarde/noche, los vientos soplarán del sector norte con velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h.

Lunes 23 de marzo

Para el lunes, se anticipa una jornada con cielo mayormente nublado tanto en la madrugada/mañana como en la tarde/noche. Las probabilidades de precipitación para la primera mitad del día son bajas (0-10%).

La temperatura máxima rondará los 25°C, con una mínima de 18°C. Los vientos serán leves, del sector sudoeste por la mañana y del sur por la tarde/noche.

Martes 24 de marzo

El fin de semana largo cerrará el martes con un leve ascenso de temperatura. Se espera una máxima de 27°C y una mínima de 17°C.

El cielo estará algo nublado durante todo el día (madrugada/mañana y tarde/noche), sin probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, se prevé una tarde/noche ventosa, con vientos del sector sur que podrían presentar ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

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