Secciones
SociedadClima y ecología

Clima en Salta: pronostican lluvias intensas y temperaturas de hasta 27°

Para el fin de semana largo, en la provincia del norte se esperan lloviznas y un leve descenso de la temperatura.

Salta tendrá un clima inestable durante el fin de semana largo Salta tendrá un clima inestable durante el fin de semana largo Amerian
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 45 Min

En Salta, el cielo se mantiene cubierto, con una temperatura de 19° y una sensación térmica de 20°, mientras la humedad alcanza el 94%, generando un ambiente muy húmedo. Aunque no rige ninguna alerta meteorológica, se esperan lluvias de intensidad variable, algunas fuertes o puntualmente severas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, estos fenómenos podrían incluir actividad eléctrica frecuente, caída de granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y precipitaciones abundantes en períodos cortos. Se estiman acumulados de entre 15 y 30 mm, con posibilidad de superarse de manera localizada.

Clima en Salta: pronostican tormentas, lluvias intensas y temperaturas de hasta 27°

Para hoy se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 27°, en una jornada marcada por tormentas y la posibilidad de lluvias intensas. La elevada humedad y la presencia de viento serán factores determinantes en la evolución de estos fenómenos a lo largo del día.

En los días siguientes, en Salta se esperan temperaturas mínimas que oscilarán entre los 15° y 16°, mientras que las máximas podrían alcanzar los 26°. Para el sábado y el domingo se anticipan lluvias ligeras, con cielos parcialmente nublados y un descenso gradual de las temperaturas hacia el transcurso de la semana.

Temas Salta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Clima en Tucumán: qué días del fin de semana lloverá, según el pronóstico

Clima en Tucumán: qué días del fin de semana lloverá, según el pronóstico

El tiempo en Jujuy: fin de semana largo con tormentas y un solo día sin precipitaciones

El tiempo en Jujuy: fin de semana largo con tormentas y un solo día sin precipitaciones

Tres provincias argentinas, otra vez con alerta meteorológica naranja por lluvias

Tres provincias argentinas, otra vez con alerta meteorológica naranja por lluvias

Lluvias y algo de calor: el tiempo en el NOA, provincia por provincia

Lluvias y algo de calor: el tiempo en el NOA, provincia por provincia

Lo más popular
Milei: silencios y elogios que dijeron mucho
1

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida
2

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero
3

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Un mensaje macro y evangelizador
4

Un mensaje macro y evangelizador

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias
5

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver
6

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

Más Noticias
Pueblos fantasma: Totoralejos apagó su luz y se quedó dormido en las salinas

Pueblos fantasma: Totoralejos apagó su luz y se quedó dormido en las salinas

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Tormentas eléctricas y vientos fuertes: rige alerta naranja y amarilla en 10 provincias

Tormentas eléctricas y vientos fuertes: rige alerta naranja y amarilla en 10 provincias

Un mensaje macro y evangelizador

Un mensaje macro y evangelizador

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Nadar para ayudar: una travesía por niños con cáncer

Nadar para ayudar: una travesía por niños con cáncer

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

Comentarios