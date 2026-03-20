Clima en Salta: pronostican lluvias intensas y temperaturas de hasta 27°

En Salta, el cielo se mantiene cubierto, con una temperatura de 19° y una sensación térmica de 20°, mientras la humedad alcanza el 94%, generando un ambiente muy húmedo. Aunque no rige ninguna alerta meteorológica, se esperan lluvias de intensidad variable, algunas fuertes o puntualmente severas.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, estos fenómenos podrían incluir actividad eléctrica frecuente, caída de granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y precipitaciones abundantes en períodos cortos. Se estiman acumulados de entre 15 y 30 mm, con posibilidad de superarse de manera localizada.
Clima en Salta: pronostican tormentas, lluvias intensas y temperaturas de hasta 27°
Para hoy se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 27°, en una jornada marcada por tormentas y la posibilidad de lluvias intensas. La elevada humedad y la presencia de viento serán factores determinantes en la evolución de estos fenómenos a lo largo del día.
En los días siguientes, en Salta se esperan temperaturas mínimas que oscilarán entre los 15° y 16°, mientras que las máximas podrían alcanzar los 26°. Para el sábado y el domingo se anticipan lluvias ligeras, con cielos parcialmente nublados y un descenso gradual de las temperaturas hacia el transcurso de la semana.