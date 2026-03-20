Secciones

Allanan las sedes de la AFA por la causa que investiga los bienes de Toviggino

DeportesFútbol

En medio del escándalo, Luis Lobo Medina vuelve a escena

El juez tucumano dirigirá esta noche el duelo entre Banfield y Tigre, en sur del Gran Buenos Aires.

EN SILENCIO. LA GACETA intentó comunicarse con Luis Lobo Medina, pero el juez no respondió. EN SILENCIO. LA GACETA intentó comunicarse con Luis Lobo Medina, pero el juez no respondió.
Hace 7 Min

Luis Lobo Medina volverá a quedar bajo el foco esta noche. El árbitro tucumano será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Banfield y Tigre, que se disputará desde las 21 por la zona B del Apertura, en un contexto que lo encuentra en el centro de la escena.

El encuentro, que será televisado por TNT Sports, tendrá una terna arbitral encabezada por el juez nacido en Banda del Río Salí, acompañado por Diego Martín y Andrés Barbieri como asistentes. Cristian Cernadas será el cuarto árbitro, mientras que Diego Ceballos estará a cargo del VAR y Gastón Iglesias como AVAR.

La designación no pasa desapercibida. Lobo Medina llega a este partido envuelto en cuestionamientos recientes y con su nombre instalado en la agenda mediática, tras la difusión de chats que lo mencionan en un supuesto episodio irregular vinculado a un partido del ascenso en 2021.

A eso se suma un historial cercano de polémicas dentro del campo de juego. En el último tiempo, el tucumano fue criticado por distintas decisiones arbitrales, entre ellas su actuación en el VAR durante el partido entre Barracas Central e Independiente en 2024, donde fue señalado por no intervenir en una jugada clave.

Lobo Medina, el juez tucumano que llegó a ser internacional

Pese a ese contexto, el árbitro continúa siendo una pieza habitual dentro del esquema arbitral de la AFA. Incluso, en el último tiempo logró la habilitación como juez internacional, un paso importante en su carrera que lo posiciona como uno de los nombres en crecimiento dentro del arbitraje argentino.

El partido de esta noche tendrá, además, un condimento extra. Tigre (uno de los equipos involucrados en el caso que hoy vuelve a poner a Lobo Medina bajo la lupa) será protagonista en el campo, lo que inevitablemente suma tensión a su designación.

En ese escenario, todas las miradas estarán puestas en su desempeño. No solo por lo que se juegan Banfield y Tigre en la tabla, sino también por el momento que atraviesa el arbitraje argentino, marcado por cuestionamientos recurrentes y una creciente desconfianza.

Para Lobo Medina será una prueba más. Una noche en la que no sólo deberá acertar en cada decisión, sino también convivir con un contexto que lo tiene, otra vez, en el centro de la escena.

Temas Buenos AiresSan Miguel de TucumánClub Atlético TigreClub Atlético BanfieldLuis Lobo MedinaDiego Ceballos Liga Profesional de FútbolTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Polémicas repetidas y ahora un escándalo: Lobo Medina bajo presión

Polémicas repetidas y ahora un escándalo: Lobo Medina bajo presión

Chats, dinero y la AFA: denuncian un posible arreglo de partidos que salpica al árbitro tucumano Luis Lobo Medina

Chats, dinero y la AFA: denuncian un posible arreglo de partidos que salpica al árbitro tucumano Luis Lobo Medina

De la autocrítica al escándalo: el archivo de Luis Lobo Medina que hoy toma otra dimensión

De la autocrítica al escándalo: el archivo de Luis Lobo Medina que hoy toma otra dimensión

Lo más popular
Milei: silencios y elogios que dijeron mucho
1

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero
2

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida
3

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

Un mensaje macro y evangelizador
4

Un mensaje macro y evangelizador

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias
5

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”
6

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Más Noticias
Chats, dinero y la AFA: denuncian un posible arreglo de partidos que salpica al árbitro tucumano Luis Lobo Medina

Chats, dinero y la AFA: denuncian un posible arreglo de partidos que salpica al árbitro tucumano Luis Lobo Medina

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Un mensaje macro y evangelizador

Un mensaje macro y evangelizador

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

Comentarios