Estados Unidos lanzará una moneda de oro de 24 quilates con el rostro de Donald Trump

Impacto en la calle: el dólar de Trump

Más allá de la pieza de oro para inversores, la administración planea lanzar este mismo año una moneda de un dólar con el rostro de Trump para circulación general. Analistas políticos ven en este movimiento una estrategia de "omnipresencia simbólica" en pleno año electoral, llevando la imagen del líder republicano a las transacciones cotidianas de millones de ciudadanos.