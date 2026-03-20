Estados Unidos lanzará una moneda de oro de 24 quilates con el rostro de Donald Trump

El Gobierno de los Estados Unidos provocó una fuerte sacudida en el ámbito político y numismático al confirmar la emisión de una exclusiva moneda de oro puro de 24 quilates con la efigie de Donald Trump.
La pieza, diseñada para conmemorar el Semiquincentenario (250° aniversario) de la independencia en 2026, rompe con la histórica tradición estadounidense de evitar la imagen de mandatarios vivos en el dinero oficial.
La moneda de colección tendrá un diámetro imponente de 7,6 centímetros y mostrará al presidente con semblante severo en su escritorio, diseño inspirado en su retrato de la Galería Nacional.
El tesorero Brandon Beach defendió la medida como un homenaje al "espíritu perdurable" de la nación. Sin embargo, la reacción de la oposición no se hizo esperar. Los referentes demócratas calificaron la iniciativa como "propia de regímenes autocráticos" y una ruptura peligrosa de las normas institucionales.
Impacto en la calle: el dólar de Trump
Más allá de la pieza de oro para inversores, la administración planea lanzar este mismo año una moneda de un dólar con el rostro de Trump para circulación general. Analistas políticos ven en este movimiento una estrategia de "omnipresencia simbólica" en pleno año electoral, llevando la imagen del líder republicano a las transacciones cotidianas de millones de ciudadanos.
Mientras el mercado del oro anticipa una demanda récord, el Congreso se prepara para una batalla legal que busca frenar lo que muchos consideran un "culto a la personalidad" financiado por el Estado.