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Trump evalúa pedir U$S200.000 millones para el Pentágono en medio de las guerras

El presidente estadounidense calificó el monto como un “precio pequeño a pagar” para fortalecer a las Fuerzas Armadas.

Sede del Pentágono Sede del Pentágono
Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que evalúa solicitar U$S200.000 millones adicionales para el Pentágono, en un contexto marcado por la tensión internacional y la guerra en Medio Oriente. Calificó la cifra como un “precio pequeño a pagar” para garantizar que las Fuerzas Armadas cuenten con los recursos necesarios.

Desde la Oficina Oval, Trump sostuvo que el objetivo es que el país se mantenga “en la mejor forma” y en una posición de fortaleza. “Queremos estar en la mejor forma, la mejor forma en la que hemos estado”, afirmó. Agregó que se trata de una inversión necesaria para sostener ese nivel.

El mandatario no brindó detalles específicos sobre el destino de los fondos, aunque mencionó la necesidad de asegurar “grandes cantidades de munición”. Al mismo tiempo, negó que Estados Unidos esté atravesando un faltante de armamento y aseguró que el gobierno actúa con prudencia en el manejo del gasto.

“Estamos pidiendo por muchas razones, más allá incluso de lo que estamos hablando en Irán”, señaló Trump, al tiempo que aclaró que el país cuenta con suficientes municiones, pero que están siendo preservadas.

En paralelo, la Casa Blanca descartó avanzar con una prohibición a las exportaciones de petróleo crudo y gas, en medio de la búsqueda de alternativas para contener el aumento de los precios de la energía vinculado al conflicto con Irán, según informó un funcionario a la cadena internacional CNN.

Los precios del petróleo, como el Brent, suelen reaccionar a los cambios en el contexto global, con subas cuando el suministro se reduce o enfrenta riesgos. En este caso, la posible restricción a las exportaciones había generado preocupación en el sector energético de Estados Unidos, cuyos representantes advierten que una medida de ese tipo podría afectar el abastecimiento a aliados y desestabilizar el mercado internacional.

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