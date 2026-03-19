Trump evalúa pedir U$S200.000 millones para el Pentágono en medio de las guerras

Los precios del petróleo, como el Brent, suelen reaccionar a los cambios en el contexto global, con subas cuando el suministro se reduce o enfrenta riesgos. En este caso, la posible restricción a las exportaciones había generado preocupación en el sector energético de Estados Unidos, cuyos representantes advierten que una medida de ese tipo podría afectar el abastecimiento a aliados y desestabilizar el mercado internacional.