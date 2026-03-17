Renunció el director antiterrorismo de Trump y cuestionó la guerra con Irán: "No era una amenaza inminente"

El ahora exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su renuncia y lanzó duras críticas a la ofensiva contra Irán, al asegurar que ese país “no representaba una amenaza inminente”. Su salida deja al descubierto tensiones dentro de la administración de Donald Trump en medio del conflicto en Medio Oriente.
Kent comunicó su decisión este martes a través de un mensaje en X, donde confirmó su dimisión con efecto inmediato. La publicación estuvo acompañada por una carta dirigida al propio Trump, en la que argumentó que no puede respaldar el rumbo adoptado por el gobierno republicano en el conflicto.
En ese documento, el exfuncionario fue categórico al cuestionar los fundamentos de la acción militar. “Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, afirmó.
Kent sostuvo que la decisión de avanzar contra Irán contradice la línea histórica del propio Trump, quien -según recordó- había basado su plataforma política en el rechazo a las guerras prolongadas en Medio Oriente.
“Hasta junio de 2025, usted comprendió que las guerras en el Medio Oriente eran una trampa que robaba a Estados Unidos las preciosas vidas de nuestros patriotas y agotaba la riqueza y prosperidad de nuestra nación”, expresó en su carta, consignó el diario "Ámbito".
Además, destacó que durante su primera administración Trump supo aplicar el poder militar “de manera decisiva” sin involucrarse en conflictos prolongados, y citó como ejemplos el ataque contra Qasem Soleimani y la ofensiva contra el ISIS.
El exdirector fue más allá al advertir que el presidente habría sido inducido a tomar la decisión en base a información errónea. Según manifestó, se instaló una narrativa sobre una supuesta amenaza inmediata de Irán que no era real.
“Esa cámara de eco se utilizó para engañarlo y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos y que, si atacaba ahora, habría un camino claro hacia una victoria rápida. Esto fue una mentira”, escribió.
En esa línea, comparó la situación con antecedentes históricos: “Es la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak… No podemos volver a cometer este error”.
Un mensaje final a Trump
En el cierre de su carta, Kent dejó abierta la posibilidad de un cambio de rumbo por parte del mandatario. “Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y por quién lo estamos haciendo”, expresó.
“Usted puede revertir el rumbo y trazar un nuevo camino”, concluyó.
Como titular del Centro Nacional Antiterrorista, Kent tenía acceso a información sensible. Su afirmación de que Irán no representaba una amenaza inmediata debilita la posición oficial del gobierno y expone a la administración a cuestionamientos tanto en el Congreso como en la opinión pública.