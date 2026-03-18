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Semana del Sánguche de Milanesa en Tucumán: agenda completa, promociones y la Noche de las Sangucherías

Del 18 al 22 de marzo, Tucumán celebra su plato más emblemático con descuentos, eventos y un circuito gastronómico único que incluye bus turístico y chequera especial.

Semana del Sánguche de Milanesa en Tucumán: agenda completa, promociones y la Noche de las Sangucherías
Hace 21 Min

La Semana del Sánguche de Milanesa ya está en marcha en Tucumán, con una agenda cargada de actividades, promociones y propuestas culturales que rinden homenaje a uno de los íconos de su identidad gastronómica.

La fecha de inicio, el 18 de marzo, no es casual: conmemora a José Norberto Leguizamón, figura clave en la popularización del sánguche de milanesa como símbolo local.

Durante toda la semana, hasta el 22 de marzo, sangucherías y locales adheridos ofrecerán combos especiales y descuentos para vecinos y turistas.

Agenda destacada: día por día

Miércoles 18 de marzo

Inicio oficial de la semana

Promociones en locales adheridos en toda la provincia

Jueves 19 de marzo

Continúan descuentos y combos especiales

Activaciones en distintos puntos gastronómicos

Viernes 20 de marzo – La gran noche

Llega la esperada Noche de las Sangucherías

Circuito gastronómico nocturno inspirado en la “Noche de los Museos”

Sábado 21 y domingo 22 de marzo

Cierre con promociones extendidas

Alta circulación turística en los principales polos gastronómicos

La Noche de las Sangucherías: el evento estrella

El viernes 20 será el punto más alto de la semana con una propuesta innovadora organizada por el Ente de Turismo:

El Bus de la Milanga

Un recorrido guiado por distintos locales emblemáticos para degustar el clásico tucumano.

La Chequera Oficial

Valor: $16.000

Incluye 4 cupones (canjeables por medio sánguche cada uno)

Se consigue a través de redes oficiales del evento

La iniciativa busca ofrecer una experiencia gastronómica organizada, accesible y atractiva tanto para locales como visitantes.

Tafí Viejo se suma con su propia agenda

La ciudad de Tafí Viejo también participa con actividades en el Mercado Municipal de Tafí Viejo:

Miércoles – Kermés de la Milanesa

Espectáculos en vivo

Juegos y actividades

Presentación del sánguche “taficeño”, con protagonismo del limón

Los locales que ya son parte

Entre las sangucherías confirmadas aparecen varios clásicos de la escena tucumana, como:

El Crack, El 10, Don Pepe y Galía

Tutti, Quino y Fiky

El Negro, El Turco, Locos x la Mila y Mac Mila

La lista sigue creciendo a medida que más comercios se suman a la iniciativa.

Un ícono que trasciende la gastronomía

Más que un plato, el sánguche de milanesa es una marca cultural de Tucumán. Esta semana temática no solo impulsa el consumo, sino que también fortalece la identidad local y el turismo gastronómico.

Con propuestas accesibles, eventos innovadores y fuerte participación del sector privado, la celebración se consolida como una de las más convocantes del calendario provincial.

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