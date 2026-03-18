Semana del Sánguche de Milanesa en Tucumán: agenda completa, promociones y la Noche de las Sangucherías

La Semana del Sánguche de Milanesa ya está en marcha en Tucumán, con una agenda cargada de actividades, promociones y propuestas culturales que rinden homenaje a uno de los íconos de su identidad gastronómica.
La fecha de inicio, el 18 de marzo, no es casual: conmemora a José Norberto Leguizamón, figura clave en la popularización del sánguche de milanesa como símbolo local.
Durante toda la semana, hasta el 22 de marzo, sangucherías y locales adheridos ofrecerán combos especiales y descuentos para vecinos y turistas.
Agenda destacada: día por día
Miércoles 18 de marzo
Inicio oficial de la semana
Promociones en locales adheridos en toda la provincia
Jueves 19 de marzo
Continúan descuentos y combos especiales
Activaciones en distintos puntos gastronómicos
Viernes 20 de marzo – La gran noche
Llega la esperada Noche de las Sangucherías
Circuito gastronómico nocturno inspirado en la “Noche de los Museos”
Sábado 21 y domingo 22 de marzo
Cierre con promociones extendidas
Alta circulación turística en los principales polos gastronómicos
La Noche de las Sangucherías: el evento estrella
El viernes 20 será el punto más alto de la semana con una propuesta innovadora organizada por el Ente de Turismo:
El Bus de la Milanga
Un recorrido guiado por distintos locales emblemáticos para degustar el clásico tucumano.
La Chequera Oficial
Valor: $16.000
Incluye 4 cupones (canjeables por medio sánguche cada uno)
Se consigue a través de redes oficiales del evento
La iniciativa busca ofrecer una experiencia gastronómica organizada, accesible y atractiva tanto para locales como visitantes.
Tafí Viejo se suma con su propia agenda
La ciudad de Tafí Viejo también participa con actividades en el Mercado Municipal de Tafí Viejo:
Miércoles – Kermés de la Milanesa
Espectáculos en vivo
Juegos y actividades
Presentación del sánguche “taficeño”, con protagonismo del limón
Los locales que ya son parte
Entre las sangucherías confirmadas aparecen varios clásicos de la escena tucumana, como:
El Crack, El 10, Don Pepe y Galía
Tutti, Quino y Fiky
El Negro, El Turco, Locos x la Mila y Mac Mila
La lista sigue creciendo a medida que más comercios se suman a la iniciativa.
Un ícono que trasciende la gastronomía
Más que un plato, el sánguche de milanesa es una marca cultural de Tucumán. Esta semana temática no solo impulsa el consumo, sino que también fortalece la identidad local y el turismo gastronómico.
Con propuestas accesibles, eventos innovadores y fuerte participación del sector privado, la celebración se consolida como una de las más convocantes del calendario provincial.