¿Dónde se entrenó San Martín al llegar a San Juan y cuál sería el "11" titular para esta noche?

San Martín transita las horas previas al duelo con su homónimo sanjuanino con una idea cada vez más clara. Luego de la práctica de fútbol que el plantel realizó ayer en el estadio de Sportivo Peñarol, denominado Ramón Pablo Rojas, en la localidad de Chimbas, en la zona norte de la capital sanjuanina, Andrés Yllana terminó de perfilar el equipo que saldrá a jugar esta noche desde las 21.30 en el Hilario Sánchez.