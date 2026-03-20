¿Dónde se entrenó San Martín al llegar a San Juan y cuál sería el "11" titular para esta noche?

San Martín transita las horas previas al duelo con su homónimo sanjuanino con una idea cada vez más clara. Luego de la práctica de fútbol que el plantel realizó ayer en el estadio de Sportivo Peñarol, denominado Ramón Pablo Rojas, en la localidad de Chimbas, en la zona norte de la capital sanjuanina, Andrés Yllana terminó de perfilar el equipo que saldrá a jugar esta noche desde las 21.30 en el Hilario Sánchez.
Después del alentador 2-0 sobre Nueva Chicago en La Ciudadela, el DT quedó conforme con el rendimiento colectivo y, en ese sentido, apostaría por sostener la base que le dio respuestas futbolísticas, solidez y funcionamiento. El equipo mostró una versión convincente, con intensidad para recuperar, criterio para manejar la pelota y profundidad para lastimar, por lo que todo indica que Yllana no tocaría demasiado.
Así, la formación titular volvería a estar integrada por Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, Kevin López y Nicolás Castro; Lautaro Ovando, Facundo Pons y Alan Cisnero. Sería, en definitiva, la ratificación de un “11” que dejó buenas sensaciones y que intentará repetir en San Juan lo hecho ante el “Torito”.
Opciones para el complemento
Más allá de la continuidad de los titulares, el cuerpo técnico también recibió noticias positivas. Matías “Caco” García ya dejó atrás el desgarro que lo tuvo al margen y volvió a meterse en consideración, mientras que Nahuel Gallardo transita su primera convocatoria con el plantel profesional. Sin embargo, ambos arrancarían en el banco de suplentes y podrían sumar minutos como variantes en el transcurso del encuentro.
De esta manera, San Martín llega a la cita con señales de estabilidad y con la intención de seguir afirmando una identidad que empezó a tomar forma en las últimas presentaciones.