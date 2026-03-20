San Martín de Tucumán visita a su homónimo sanjuanino: Horario, TV y posibles formaciones

Del otro lado, el presente de San Martín de Tucumán es considerablemente más sólido. El equipo de Andrés Yllana acumula ocho puntos en cuatro presentaciones y se ubica en el tercer lugar, a la expectativa de lo que ocurra con Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, los líderes de la zona. Una victoria en San Juan podría catapultarlo a la cima o, al menos, consolidarlo como uno de los principales protagonistas del torneo.