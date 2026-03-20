San Martín de Tucumán visita a su homónimo sanjuanino: Horario, TV y posibles formaciones

La fecha 6 de la Primera Nacional se pondrá en marcha esta noche con un cruce particular: San Martín de Tucumán visitará a San Martín de San Juan en un duelo clave para las aspiraciones de ambos en la Zona B. El partido comenzará a las 21:30 en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez y contará con el arbitraje de Juan Nebbietti, mientras que la transmisión estará a cargo de AFA Play.
El conjunto sanjuanino llega con la urgencia de reencontrarse con la victoria luego de dos derrotas consecutivas, ante Tristán Suárez y Atlético Rafaela, resultados que lo relegaron al decimotercer puesto con apenas cuatro puntos. En ese contexto, el equipo dirigido por Ariel Martos necesita hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la lucha por ingresar a la zona de clasificación.
Del otro lado, el presente de San Martín de Tucumán es considerablemente más sólido. El equipo de Andrés Yllana acumula ocho puntos en cuatro presentaciones y se ubica en el tercer lugar, a la expectativa de lo que ocurra con Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, los líderes de la zona. Una victoria en San Juan podría catapultarlo a la cima o, al menos, consolidarlo como uno de los principales protagonistas del torneo.
ð´âªï¸ #PrimeraNacional— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) March 19, 2026
Jugadores convocados ð¦ð¹
ð Estos son los elegidos por el DT, AndrÃ©s Yllana, para la sexta fecha del torneo.
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En cuanto a lo futbolístico, el “Santo” tucumano intentará sostener la base que le permitió sumar en las últimas jornadas, con una delantera que ha mostrado eficacia y un mediocampo equilibrado. Por su parte, el equipo local buscará variantes que le permitan recuperar solidez defensiva y mayor peso ofensivo, dos aspectos que le han costado en sus últimas presentaciones.
Las probables formaciones para el encuentro son las siguientes:
San Martín (SJ): Sebastián Díaz; Federico Murillo, Mauro Osores, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Nicolás Pelaitay, Gabriel Hachen o Leonardo Monje, Sebastián González; Carlo Lattanzio y Genaro Rossi. DT: Ariel Martos.
San Martín (T): Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, Kevin López, Nicolás Castro o Matías García; Lautaro Ovando, Facundo Pons y Alan Cisnero. DT: Andrés Yllana.
HOY JUEGA SAN MARTÃN ð¦ð¹ pic.twitter.com/Wambh5KjYT— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) March 20, 2026
El choque presenta un contraste claro: un equipo necesitado frente a otro que quiere sostener su buen inicio. En ese equilibrio de urgencias y aspiraciones, se jugará mucho más que tres puntos.