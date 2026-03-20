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Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero: tormentas y alerta vigente

El Servicio Meterológico Nacional (SMN) anunció una jornada de calores agobiantes que cesarán en el progreso de los días.

Anuncian tormentas en Santiago del Estero. (Imagen: El Liberal) Anuncian tormentas en Santiago del Estero. (Imagen: El Liberal)
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Mientras una alerta amarilla por tormentas rige en el centro y el sur de Santiago del Estero, sus habitantes deberán enfrentarse a una jornada agobiante antes de que el tiempo comience a mejorar. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el termómetro irá descendiendo paulatinamente durante el resto de la semana, aunque hoy marcará una máxima de 32°C.

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Gran parte del territorio santiagueño se enfrentará a lluvias intensas, ráfagas de viento, eventual caída de granizo y actividad eléctrica. El Sistema de Alerta Temprana del SMN señala que localidades como Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento experimentarán fuertes núcleos convectivos para la noche de esta jornada, entre las 18 y las 00 horas.

Tormentas y calor en Santiago: el pronóstico del tiempo

Aunque el fenómeno más intenso se concentra en el sector central y austral, la jurisdicción enfrentará inclemencias que se extenderán en gran parte del mapa. Durante todo este viernes, las precipitaciones oscilarán entre lluvias aisladas y severas, cuya probabilidad aumentará a lo largo del día hasta alcanzar un 40% y 70%.

A la vez, la temperatura también incrementará en el desarrollo de las horas previas al frente inestable. Para la mañana, que el SMN determina hasta las 12:00 horas, las marcas térmicas se ubicarán en los 25°C, junto a chaparrones dispersos. Para la tarde, entre las 13 y las 18 horas, el registro alcanzará su máximo de 32°C y para la noche descenderá a los 28°C, con fenómenos de mayor intensidad.

Alerta amarilla por tormentas en el centro y el sur

Las precipitaciones no cesarán en todo el día, aunque en la región del sur tendrán un desarrollo más violento. De acuerdo con el SMN, “estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de agua acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual”.

Ante estos niveles de alerta, el Servicio Meteorológico Nacional destaca algunas recomendaciones:

1. Evitá salir.

2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

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