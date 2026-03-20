Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero: tormentas y alerta vigente

A la vez, la temperatura también incrementará en el desarrollo de las horas previas al frente inestable. Para la mañana, que el SMN determina hasta las 12:00 horas, las marcas térmicas se ubicarán en los 25°C, junto a chaparrones dispersos. Para la tarde, entre las 13 y las 18 horas, el registro alcanzará su máximo de 32°C y para la noche descenderá a los 28°C, con fenómenos de mayor intensidad.