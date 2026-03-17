Cocaína con sello de delfín: así operaba la banda que abastecía a dealers en Santiago del Estero

En ese sitio, los investigadores hallaron restos de una prensa hidráulica y moldes metálicos utilizados para dar forma a los paquetes. Uno de los detalles más llamativos fue que los bloques presentaban un sello con la figura de un delfín, una marca que —según indicaron fuentes cercanas a la pesquisa— suele asociarse en el mercado ilegal a cocaína de alta calidad, lo que incrementa su valor.