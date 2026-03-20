René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

No todos los que concurrieron eran seguidores de LLA. “Yo vine a acompañar a un amigo que es parte de la juventud del partido”, explicó Joaquín, de 20 años. Confesó que, en un principio, se había sentido más identificado con las políticas libertarias, pero que con el correr del tiempo comenzó a tomar distancia. “Ahora estoy con una mirada un poco más crítica. Soy trabajador, preventista, y soy el único sostén en mi casa. Todo está aumentado: el gas, la nafta, y un sueldo de $700.000 no es suficiente”, lamentó. De todos modos, admitió que le resultaba interesante presenciar la visita de una figura de la política nacional. “Uno no está acostumbrado a eso. Me genera entusiasmo, pero al nivel de un fanatismo. En realidad, le estoy haciendo pata a un amigo”, confesó.