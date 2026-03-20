Adepa celebró su Junta de Directores

Adepa estará en Tucumán

Daniel Dessein, presidente del directorio de LA GACETA y de la comisión de Libertad de Prensa de Adepa, tuvo a su cargo la elaboración y la lectura del principal informe de la entidad. El secretario general Federico van Mameren expuso los inconvenientes que hubo en las últimas dos semanas con la cuenta de Instagram de LA GACETA, reestablecida este miércoles, a partir de gestiones que las autoridades de Adepa llevaron adelante ante la empresa Meta. Julieta Asaf, gerenta de planificación y control de LA GACETA, se interiorizó de la dinámica de la organización, con vistas a la realización de la asamblea anual de Adepa, en Tucumán, los días 9, 10 y 11 de septiembre. Después de 10 años, la entidad sesionará nuevamente en la provincia.