Adepa celebró su Junta de Directores

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) inició el pasado miércoles, en la Ciudad de Buenos Aires, su 190ª Junta de Directores. El encuentro de la organización más representativa de la prensa nacional reúne a directivos y editores de medios de todo el país para analizar la situación de la industria y definir líneas de acción frente a los principales desafíos del sector.
En el primer día de la Junta de Directores de la asociación, el presidente de Adepa, Martín Etchevers (Clarín), dio su informe en el que trazó un diagnóstico sobre el contexto actual y planteó los ejes estratégicos de la institución.
En su mensaje, sostuvo que “desde sus distintos ángulos y con sus diferentes visiones, el periodismo es un termómetro de los climas sociales. Su valor no depende de a quién interpela, sino de su rigor, su honestidad y su compromiso con los hechos”.
Etchevers puso énfasis en el impacto de las plataformas digitales y los sistemas de inteligencia artificial sobre la actividad periodística. “La creciente intermediación y el desarrollo de modelos de IA que utilizan contenidos periodísticos sin reglas claras ni compensaciones adecuadas plantean un desafío urgente que requiere respuestas institucionales y regulatorias”, afirmó.
Etchevers también destacó el rol de Adepa en la representación institucional del sector: “En un contexto complejo, hemos sostenido el diálogo con los distintos poderes del Estado, defendiendo el valor del periodismo profesional, su sustentabilidad y la necesidad de resguardar el marco jurídico de la libertad de expresión. En el caso del proyecto de reforma del Código Penal, cuyo envío al Congreso fue anunciado ayer por el oficialismo, nos expresamos sobre la necesidad de mantener el actual sistema de protección para el abordaje periodístico de asuntos de interés público, que sigue estándares jurisprudenciales de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la entidad con la misión histórica del sector: “Los medios periodísticos no son un actor más en el ecosistema digital: cumplen un rol diferencial como herramientas para el acceso a la información, la auditoría del ejercicio del poder y la calidad del debate público. Tienen estructuras organizacionales y profesionales destinadas a ese objetivo; tienen editores y redactores con nombre y apellido; tienen responsabilidad editorial, jurídica y económica ante sus audiencias y ante los poderes públicos”.
Actividades
Durante el primer día de actividades, la Junta de Directores desarrolló una agenda que combinó deliberaciones institucionales con espacios de análisis y capacitación profesional, con paneles dedicados a las transformaciones en las redacciones: inteligencia artificial, automatización y nuevos flujos de trabajo; el uso de datos e IA aplicados al desarrollo de ingresos en medios, y las estrategias de video digital, audiencias y engagement.
Carlos Pagni, Juan Carlos De Pablo y Carlos Pérez Llana brindaron charlas sobre el escenario económico y el contexto político nacional e internacional.
Adepa estará en Tucumán
Daniel Dessein, presidente del directorio de LA GACETA y de la comisión de Libertad de Prensa de Adepa, tuvo a su cargo la elaboración y la lectura del principal informe de la entidad. El secretario general Federico van Mameren expuso los inconvenientes que hubo en las últimas dos semanas con la cuenta de Instagram de LA GACETA, reestablecida este miércoles, a partir de gestiones que las autoridades de Adepa llevaron adelante ante la empresa Meta. Julieta Asaf, gerenta de planificación y control de LA GACETA, se interiorizó de la dinámica de la organización, con vistas a la realización de la asamblea anual de Adepa, en Tucumán, los días 9, 10 y 11 de septiembre. Después de 10 años, la entidad sesionará nuevamente en la provincia.