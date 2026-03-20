Juan Carlos de Pablo: “Todos nos levantamos cada día para ver cómo le encontramos la vuelta”

En el plano político, destacó la estabilidad institucional del sistema argentino. “Argentina tiene un régimen presidencialista. Para que Javier Milei no sea presidente hasta el 10 de diciembre de 2027 tiene que renunciar, morir o ser removido”, afirmó. Y agregó: “Todo el mundo sabe que soy amigo del Presidente y no hablo de lo que veo en Olivos. Pero una cosa digo: ‘Javier es transparente. No hay misterio’. El problema es que somos argentinos y nunca creemos que las cosas son como parecen”.