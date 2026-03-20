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Carlos Pagni: “El desafío es pensar en medio de la urgencia”
“TENSIÓN EN LA PROFESIÓN”. Carlos Pagni, junto a Daniel Dessein. “TENSIÓN EN LA PROFESIÓN”. Carlos Pagni, junto a Daniel Dessein.
Hace 5 Hs

Carlos Pagni, periodista y conductor de Odisea Argentina (LN+), brindó una charla sobre el escenario actual y el rol del periodismo en la democracia. La charla fue moderada por Daniel Dessein, presidente de LA GACETA.

El periodista reflexionó sobre el clima político y social global, atravesado —según su diagnóstico— por un factor central: el miedo. “Un motor secreto de la vida humana es el miedo”, sostuvo, al tiempo que explicó que este condiciona la toma de decisiones y favorece una tendencia a simplificar la realidad, como forma de respuesta. Esa simplificación, advirtió, se ve hoy profundizada por un contexto de incertidumbre —como el temor a perder el trabajo— y por la dinámica de las redes sociales, que muchas veces se traduce en discursos de odio. Según Pagni, este fenómeno impacta directamente en la calidad democrática —que requiere de diálogo y de una construcción colectiva de la verdad— y también en el rol del periodismo.

Y por otra parte, planteó una tensión estructural en la profesión: la necesidad de sostener audiencias a través del entretenimiento, sin caer en la banalización. “Es muy difícil equilibrar una cosa y otra”, señaló. Frente a esto, dejó un consejo para los jóvenes periodistas: resistir la lógica de la urgencia y priorizar el pensamiento crítico, una práctica que consideró clave para no deteriorar la calidad del trabajo.

Reforma radical

En cuanto a la actualidad económica de la Argentina, Pagni advirtió que “el problema casi filosófico o de teoría de la historia: ¿existe la posibilidad de hacer en la sociedad una reforma radical?”. “Hacer una reforma radical para bajar la inflación implica tener cuidado con otras variables (como la producción o el empleo), porque la destrucción es más rápida que la creación”, dijo, citando al economista Ricardo Arriazu.

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Ante una pregunta sobre el futuro de la oposición, el conductor de Odisea Argentina explicó que para responder hay que analizar las condiciones del contexto actual. “Hay un consenso a favor de determinados valores económicos que Milei encarna, y prácticas que la sociedad ya sabe que no funcionan”, comentó, en relación con el rechazo de la sociedad a los gobiernos anteriores. “Es muy difícil que una opción kirchnerista clásica, que no se haya reformado, pueda intervenir con éxito en la elección que viene”, agregó.

“Puede quedar un hueco que no sea Milei ni el kirchnerismo, que tiene que ser una especie de bicho raro, con cabeza ortodoxa y corazón productivista”, comentó.

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