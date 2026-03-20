Carlos Pagni: “El desafío es pensar en medio de la urgencia”

El periodista reflexionó sobre el clima político y social global, atravesado —según su diagnóstico— por un factor central: el miedo. “Un motor secreto de la vida humana es el miedo”, sostuvo, al tiempo que explicó que este condiciona la toma de decisiones y favorece una tendencia a simplificar la realidad, como forma de respuesta. Esa simplificación, advirtió, se ve hoy profundizada por un contexto de incertidumbre —como el temor a perder el trabajo— y por la dinámica de las redes sociales, que muchas veces se traduce en discursos de odio. Según Pagni, este fenómeno impacta directamente en la calidad democrática —que requiere de diálogo y de una construcción colectiva de la verdad— y también en el rol del periodismo.