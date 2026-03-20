Informe de Adepa: “La democracia y la libertad requieren del diálogo”

Episodios negativos

En su segunda parte, el informe repasa una serie de episodios registrados durante el semestre. Entre ellos, menciona la persecución y retención de un equipo del diario La Nación en Formosa; el hostigamiento y las amenazas contra el periodista Alejandro Alfie; la agresión al camarógrafo Gerardo Galarza en Chaco; y la detención y lesiones sufridas por el camarógrafo Facundo Tedeschini mientras cubría una protesta frente al Congreso. Asimismo, se consignan expresiones descalificadoras de funcionarios hacia periodistas y la preocupación por iniciativas oficiales que podrían derivar en mecanismos de estigmatización o presión indirecta sobre el periodismo.