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La Selección Argentina jugará dos amistosos en la Bombonera: "Chiqui" Tapia confirmó las fechas, pero sin rivales definidos

La AFA apunta a completar la ventana FIFA de marzo con partidos en Buenos Aires, en medio de complicaciones para cerrar acuerdos y con opciones aún abiertas en el mercado internacional.

SEDE CONFIRMADA. La Bombonera aparece como el escenario elegido para los amistosos de la Selección Argentina en la fecha FIFA de marzo. SEDE CONFIRMADA. La Bombonera aparece como el escenario elegido para los amistosos de la Selección Argentina en la fecha FIFA de marzo.
Hace 1 Hs

La planificación de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA sumó una confirmación importante, aunque todavía con incógnitas. Claudio “Chiqui” Tapia anunció que el equipo de Lionel Scaloni disputará amistosos en la Bombonera, pero sin precisar aún los rivales.

El presidente de la AFA lo expresó en la previa del sorteo de la Copa Libertadores, en Paraguay. “Mañana viernes se anunciarán los amistosos con las selecciones en la Bombonera. Le pediremos a Juan Román Riquelme la Bombonera para el 27 de marzo. Solo le habíamos pedido para el 31”, explicó.

El cambio de planes responde a las dificultades que surgieron en las últimas horas para cerrar los encuentros. La idea inicial contemplaba un partido el 31 de marzo, pero la dirigencia avanzó para sumar una segunda fecha, el 27, en el mismo estadio.

El cambio de planes responde a las dificultades que surgieron en las últimas horas para cerrar los encuentros. La idea inicial contemplaba un partido el 31 de marzo ante Guatemala, pero ese compromiso quedó prácticamente descartado.

El motivo es reglamentario. El seleccionado centroamericano tenía previsto disputar otro amistoso en Europa durante la misma fecha FIFA, lo que incumple la normativa que impide jugar en distintas confederaciones en un mismo período. La AFA había solicitado una autorización especial, pero no prosperó, lo que terminó por tirar abajo el partido.

Ante ese escenario, la dirigencia aceleró la búsqueda de alternativas para no perder la ventana internacional. Incluso, la intención ahora es sostener dos encuentros, el 27 y el 31, en la Bombonera.

Sin embargo, el panorama sigue abierto. Las opciones son limitadas y se apunta principalmente a selecciones africanas o de la Concacaf que estén disponibles y puedan viajar a Sudamérica. Mientras tanto, el cuerpo técnico de Scaloni espera poder completar la preparación previa al Mundial con al menos dos partidos en Buenos Aires.

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