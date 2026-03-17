Antes del Mundial, Argentina jugará con Guatemala mientras las potencias se prueban entre sí

Tras la suspensión de la Finalissima ante España y la caída de otros amistosos previstos, la selección argentina, vigente campeona del mundo y que se prepara para defender el título en 2026, cerró finalmente su único compromiso en la fecha FIFA: enfrentará a Guatemala el próximo 31 de marzo. La decisión, lejos de generar entusiasmo, abrió un fuerte debate sobre la preparación del equipo de Lionel Scaloni.