Secciones
DeportesFútbol

Antes del Mundial, Argentina jugará con Guatemala mientras las potencias se prueban entre sí

Brasil, Uruguay y otros seleccionados tendrán rivales fuertes, a diferencia de la Albiceleste.

Antes del Mundial, Argentina jugará con Guatemala mientras las potencias se prueban entre sí
Hace 1 Hs

Tras la suspensión de la Finalissima ante España y la caída de otros amistosos previstos, la selección argentina, vigente campeona del mundo y que se prepara para defender el título en 2026, cerró finalmente su único compromiso en la fecha FIFA: enfrentará a Guatemala el próximo 31 de marzo. La decisión, lejos de generar entusiasmo, abrió un fuerte debate sobre la preparación del equipo de Lionel Scaloni.

El contexto no es menor. Argentina corría el riesgo de llegar al Mundial con varios meses sin competencia internacional y necesitaba al menos una prueba antes del debut. Sin embargo, la elección del rival encendió las críticas: Guatemala no jugará la Copa del Mundo, está lejos en el ranking FIFA y ya fue superado con claridad en los últimos antecedentes.

El contraste con otras selecciones potencia la polémica. Mientras Brasil y Colombia enfrentarán a Francia y Croacia, Uruguay jugará ante Inglaterra y Argelia, Ecuador se medirá con Marruecos y Países Bajos, y Paraguay lo hará frente a Grecia y Marruecos, Argentina optó nuevamente por un rival de menor exigencia, en una decisión que genera más dudas que certezas.

El partido, que podría disputarse en La Bombonera (con Rosario también como alternativa), será la despedida del equipo ante el público antes del Mundial. Pero incluso ese marco no logra disimular una sensación que empieza a crecer: la de una preparación con escaso roce competitivo para un seleccionado que buscará revalidar su condición de campeón.

Un ensayo bajo la lupa

Con jugadores que llegan entre lesiones y dudas, y con la necesidad de ajustar detalles en puestos clave, Scaloni tendrá en este amistoso su única prueba real antes de la Copa del Mundo. En ese escenario, la elección de Guatemala vuelve a instalar una pregunta incómoda en el mundo del fútbol: ¿puede Argentina defender el título sin medirse antes con rivales de peso?

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolAsociación del Fútbol ArgentinoSelección brasileña de fútbolSelección colombiana de fútbolClaudio "Chiqui" TapiaLionel ScaloniMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sin sede confirmada para la Finalissima, España ya tiene una prelista para jugar con Argentina

Sin sede confirmada para la Finalissima, España ya tiene una prelista para jugar con Argentina

Lo más popular
Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán
1

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”
2

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza
3

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

Cristina Kirchner denunció “prácticas mafiosas” y recusó al tribunal en un clima de extrema tensión
4

Cristina Kirchner denunció “prácticas mafiosas” y recusó al tribunal en un clima de extrema tensión

La Justicia ordena a la diputada Molinuevo que borre posteos que agravian a Jaldo
5

La Justicia ordena a la diputada Molinuevo que borre posteos que agravian a Jaldo

Alerta climática sacude al país: son 21 las provincias afectadas por tormentas, lluvias y vientos nivel naranja y amarillo
6

Alerta climática sacude al país: son 21 las provincias afectadas por tormentas, lluvias y vientos nivel naranja y amarillo

Más Noticias
El Gobierno interviene la AFA por 180 días y pone la lupa en sus cuentas

El Gobierno interviene la AFA por 180 días y pone la lupa en sus cuentas

La Justicia ordena a la diputada Molinuevo que borre posteos que agravian a Jaldo

La Justicia ordena a la diputada Molinuevo que borre posteos que agravian a Jaldo

Silencio, frustración y caras largas: qué dicen en Atlético Tucumán del flojo presente

Silencio, frustración y caras largas: qué dicen en Atlético Tucumán del flojo presente

Cristina Kirchner denunció “prácticas mafiosas” y recusó al tribunal en un clima de extrema tensión

Cristina Kirchner denunció “prácticas mafiosas” y recusó al tribunal en un clima de extrema tensión

Los números son impiadosos con Atlético Tucumán y el margen para cosechar puntos se achica

Los números son impiadosos con Atlético Tucumán y el margen para cosechar puntos se achica

Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores

Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Comentarios