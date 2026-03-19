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La escalada en Medio Oriente golpea a la deuda argentina: el riesgo país saltó a 632 puntos

El desplome de los bonos globales y el petróleo por encima de los U$S119 condicionan el mercado local. Pese a la caída de los ADRs, el Merval logra sostenerse en verde impulsado por el sector energético.

Los bombardeos en Medio Oriente repercuten en Wall Street. Los bombardeos en Medio Oriente repercuten en Wall Street.
Hace 41 Min

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y la volatilidad internacional interrumpieron la recuperación de los activos argentinos. Hoy, los bonos soberanos en dólares operaron con marcadas bajas, y empujaron el riesgo país nuevamente por encima de la barrera de los 600 puntos hasta alcanzar los 632 puntos básicos.

El factor global: guerra y petróleo

La incertidumbre externa se impuso tras el ataque de Irán a instalaciones energéticas clave, en respuesta al bombardeo israelí sobre el yacimiento de South Pars.

Esta escalada llevó al crudo Brent a superar los U$S119 por barril, lo que disparó las alarmas sobre la inflación global y forzó una cobertura de carteras que castigó especialmente a los mercados emergentes.

"La complicación del escenario bélico redobla la incertidumbre e impacta de lleno en las valuaciones", analizó Ramiro Marra, de Bull Market Brokers. En la misma línea, desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que "el contexto externo terminó imponiéndose y los bonos 'hard dollar' no pudieron sostener su impulso".

Bonos y Acciones

Dentro de la renta fija, las mayores caídas se concentraron en el tramo largo de la curva, con el Global 2046 cediendo un 2,1%, seguido por los Bonar 2041 y 2035 con retrocesos del 1,1%.

En Wall Street, los ADRs argentinos mostraron mayoría de rojos, con Loma Negra y Mercado Libre encabezando las bajas. Sin embargo, el sector energético actuó como refugio: YPF (+4,4%) y TGS (+2,2%) anotaron subas importantes contagiadas por el alza del crudo. Esto permitió que el S&P Merval en Buenos Aires lograra un avance marginal del 0,5%.

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