El FMI destacó la capacidad de Argentina para afrontar shocks externos gracias al sector energético

En medio de un escenario internacional más exigente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) valoró el desempeño reciente de la economía argentina y destacó su capacidad para afrontar los shocks externos. El organismo subrayó el rol del sector energético y la mejora en las reservas como factores clave de resiliencia.
“Lo principal aquí es que estamos comprometidos (con las autoridades nacionales), las discusiones están avanzando y las reformas están orientadas a captar las fuertes ganancias que la Argentina ha logrado hasta ahora con su programa de estabilización”, sostuvo Julie Kozack, vocera del organismo, durante una conferencia de prensa en Washington.
“Los avances continúan en algunos frentes claves”, aseguró Kozack, quien además remarcó que la relación entre el staff del FMI y las autoridades argentinas “es muy cercana”.
La vocera señaló que el contexto global se volvió más desafiante en las últimas semanas, en parte por el conflicto en Medio Oriente, pero afirmó que la Argentina logró sortear el impacto “relativamente bien”, especialmente por su condición actual de exportador neto de energía.
En ese sentido, recordó que en 2022, durante el último gran shock de precios energéticos, el país era importador. En cambio, actualmente exporta petróleo y gas por unos U$S8.000 millones anuales, lo que representa “una diferencia muy importante”.
Kozack agregó que los avances en el sector energético consolidan esta tendencia exportadora, lo que aporta un factor relevante de mitigación para la economía. No obstante, advirtió que el escenario internacional sigue siendo incierto y que el endurecimiento de las condiciones financieras puede afectar tanto a economías emergentes como avanzadas.
Con relación a las reformas estructurales, destacó que el gobierno de Javier Milei avanza en distintos frentes y mencionó la reciente aprobación en el Congreso nacional de medidas laborales orientadas a reducir la informalidad y fomentar el empleo.
También ponderó los esfuerzos para recomponer las reservas internacionales. Según indicó, el Banco Central compró cerca de U$S3.500 millones en lo que va del año, a un ritmo aproximado de U$S70 millones diarios.
Además, señaló que el Tesoro está colocando bonos en dólares en el mercado local, con una demanda que calificó como sólida.
Finalmente, confirmó que continúan las conversaciones en torno a la segunda revisión del programa con la Argentina y que habrá novedades en el futuro, consignó el diario "Ámbito".