Mínimo histórico: el consumo de carne vacuna en Argentina es el más bajo en 20 años

Precios al doble de la inflación

La caída del consumo no frenó el avance de los precios; al contrario, la escasez de oferta los ha impulsado. En el primer bimestre de 2026, mientras la inflación general rondó el 6%, los cortes de carne en el mostrador aumentaron un 12%. Este fenómeno se explica por una producción que se contrajo un 9,1% interanual, producto de los coletazos de sequías e inundaciones que mermaron el stock de hacienda.