La suba de la carne y el regreso a clases ponen en aprietos a los índices de inflación

La desaceleración del dólar en el inicio de 2026 le dio algo de oxígeno al frente cambiario, pero el foco oficial está puesto en otro frente sensible: la inflación. En enero, el IPC marcó 2,9% y el desafío es evitar que ese registro se consolide como un nuevo piso, luego de los incrementos experimentados en alimentos, paritarias, alquileres, tarifas y en el regreso de las clases en todo el país.