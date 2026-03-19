Desesperada búsqueda de Esmeralda: investigan celulares, una vidente aporta un dato y aparece marihuana en la vivienda

La búsqueda de Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años desaparecida el miércoles en el barrio San José Obrero, sumó en las últimas horas nuevas medidas judiciales. Por orden de la fiscal Silvana Pen, se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos del entorno familiar que serán sometidos a peritajes, en el marco de una investigación que mantiene abiertas todas las hipótesis.