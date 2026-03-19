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Desesperada búsqueda de Esmeralda: investigan celulares, una vidente aporta un dato y aparece marihuana en la vivienda

La investigación por la desaparición de la nena de 2 años suma nuevas líneas: secuestraron celulares del entorno familiar, analizan el testimonio de una vidente y un llamativo hallazgo de marihuana en la vivienda. Mientras tanto, continúa el intenso operativo de búsqueda en Córdoba.

Desesperada búsqueda de Esmeralda: investigan celulares, una vidente aporta un dato y aparece marihuana en la vivienda Desesperada búsqueda de Esmeralda: investigan celulares, una vidente aporta un dato y aparece marihuana en la vivienda
Hace 2 Hs

La búsqueda de Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años desaparecida el miércoles en el barrio San José Obrero, sumó en las últimas horas nuevas medidas judiciales. Por orden de la fiscal Silvana Pen, se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos del entorno familiar que serán sometidos a peritajes, en el marco de una investigación que mantiene abiertas todas las hipótesis.

Se trata de un procedimiento habitual en situaciones de desaparición, orientado a reconstruir las últimas comunicaciones y movimientos previos al hecho. La familia de la menor está compuesta por varios integrantes: el abuelo trabaja como recolector de residuos, la madre se desempeña en tareas de limpieza y el padre integra la Policía de Córdoba.

En paralelo, los investigadores analizan un hallazgo que generó dudas: una planta de marihuana que habría sido cortada y arrojada a un terreno baldío lindero a la vivienda. Según trascendió, el episodio estaría vinculado a un familiar cercano, aunque por el momento no se establecieron conexiones directas con la desaparición.

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Otra línea que fue incorporada al expediente surgió tras la presentación espontánea de una mujer que aseguró tener información sobre el caso. La vidente declaró ante la Fiscalía que la niña habría sido trasladada en un vehículo rojo, un dato que hasta ahora no pudo ser corroborado por los pesquisas.

Operativo en marcha y controles en todo el país

El rastrillaje se inició el mismo miércoles, cuando la madre advirtió la ausencia de la menor alrededor de las 14:30. Según se informó, Esmeralda estaba descalza y la puerta de la vivienda se encontraba abierta, sin que ningún integrante de la familia advirtiera el momento en que salió.

Desde entonces, se desplegó un amplio operativo con participación de más de 90 efectivos de distintas áreas de la Policía de Córdoba, además de Bomberos Voluntarios y brigadas especializadas del DUAR. Las tareas incluyen drones con cámaras térmicas, perros rastreadores y análisis de cámaras de seguridad.

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La causa está bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que coordina las medidas investigativas y mantiene el secreto de sumario.

A nivel nacional, la activación de la Alerta Sofía permitió intensificar los controles vehiculares en rutas y accesos, con la intervención de fuerzas federales como la Policía Federal Argentina.

Pese al despliegue, hasta el momento no se logró dar con pistas firmes sobre el paradero de la niña. 

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