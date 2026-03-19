Desesperada búsqueda de Esmeralda: su familia sospecha de un circo que abandonó Cosquín
La nena de 2 años desapareció en Cosquín y es intensamente buscada. Mientras avanza el operativo con drones y perros, su familia apunta a un circo que se retiró del lugar pocas horas después del hecho y pide respuestas urgentes.
La intensa búsqueda de Esmeralda Pereyra López, la niña de dos años desaparecida en la ciudad cordobesa de Cosquín, sumó en las últimas horas un dato que incrementó la preocupación de su entorno. La familia apuntó sus sospechas hacia un circo que se había instalado en las inmediaciones y que se retiró del lugar pocas horas después de que se perdiera todo rastro de la menor.
La nena fue vista por última vez el miércoles por la tarde, alrededor de las 14:30, en la puerta de su casa, en el barrio San José Obrero. Desde entonces, se desplegó un operativo de rastrillaje que no logró dar con su paradero.
Según relataron familiares, la inquietud creció al advertir que un circo cercano levantó sus instalaciones y abandonó la ciudad poco después de iniciada la búsqueda. Tania, madre de la pequeña, aseguró que el espectáculo ni siquiera llegó a realizar funciones. En la misma línea, una tía de la niña sostuvo que la presencia del circo “era una excusa”, deslizando sospechas sobre su actividad.
Además, denunciaron que, en medio de la desesperación, intentaron ingresar al predio para verificar si Esmeralda se encontraba allí, pero no se los permitieron. “Nos dijeron que sin orden policial no podíamos entrar”, expresó una familiar, quien también describió un trato hostil por parte de los responsables del lugar.
La hipótesis fue comunicada a las autoridades, aunque en los primeros procedimientos no se habrían detectado elementos sospechosos en ese sitio.
En paralelo, vecinos de Cosquín manifestaron su preocupación a través de redes sociales y reclamaron mayor rapidez en los controles. Algunos cuestionaron que, durante las primeras horas, no se implementaron operativos estrictos en los accesos a la ciudad.
Un operativo amplio y con múltiples recursos
La investigación está a cargo de la Fiscalía del Fuero Múltiple de Cosquín, dirigida por la fiscal Silvana Pen, que dispuso un amplio despliegue en la zona. Más de 90 efectivos de distintas áreas de la Policía de Córdoba participan del operativo, que incluye el uso de drones con sensores térmicos y equipos de la división canes.
También se trabaja en el análisis de cámaras de seguridad, tanto del sistema público como de viviendas particulares, y en el relevamiento de celdas telefónicas para reconstruir movimientos en el área. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita avanzar en la localización de la niña.
Alerta Sofía y pedido urgente
Ante el riesgo que implica la desaparición, se activó la Alerta Sofía, un mecanismo que busca coordinar de manera inmediata la búsqueda de niños y adolescentes en situaciones de alto peligro.
Esmeralda tiene tez trigueña, cabello castaño claro y, al momento de desaparecer, vestía un body gris de mangas largas y estaba descalza.