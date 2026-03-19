Desesperada búsqueda de Esmeralda: su familia sospecha de un circo que abandonó Cosquín

La intensa búsqueda de Esmeralda Pereyra López, la niña de dos años desaparecida en la ciudad cordobesa de Cosquín, sumó en las últimas horas un dato que incrementó la preocupación de su entorno. La familia apuntó sus sospechas hacia un circo que se había instalado en las inmediaciones y que se retiró del lugar pocas horas después de que se perdiera todo rastro de la menor.