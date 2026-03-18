El petróleo salta más de 5% y supera los U$S 108 por la escalada bélica en Medio Oriente

El yacimiento de South Pars es clave para la producción energética mundial: Irán comparte esta reserva con Qatar y concentra allí cerca de un tercio de las mayores reservas de gas natural del planeta. Sin embargo, por sanciones y limitaciones técnicas, el 94% de los 276.000 millones de metros cúbicos que produjo en 2024 se destinó al consumo interno, según el Foro de Países Exportadores de Gas.