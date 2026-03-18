El petróleo salta más de 5% y supera los U$S 108 por la escalada bélica en Medio Oriente

El precio internacional del petróleo registró un fuerte salto este miércoles, impulsado por una nueva escalada bélica en Medio Oriente. El barril de crudo Brent superó los U$S 108 por primera vez desde julio de 2022, luego de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra el yacimiento iraní de South Pars y amenazas de represalias por parte de Teherán.
A las 11:20, el Brent del Mar del Norte subía 5,1% y se ubicaba en U$S 108,66, acumulando un alza del 75% en lo que va de 2026. En paralelo, el crudo ligero de Texas para entrega en abril avanzaba 2,2% en Nueva York, hasta los U$S 97,58 por barril.
La tensión en la región mantiene los precios por encima de los U$S 100 durante las últimas cuatro jornadas, sin señales de una pronta desescalada del conflicto con Irán.
Los ataques se concentraron en el yacimiento de South Pars, una de las mayores reservas de gas del mundo. Según reportes de agencias iraníes como FARS y Tasnim, fueron alcanzados tanques e instalaciones de la refinería de Asaluyeh, aunque aún no se determinó el alcance de los daños.
En ese contexto, la Guardia Revolucionaria iraní emitió alertas de evacuación para instalaciones energéticas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, lo que incrementó los temores a una ampliación del conflicto y a nuevos impactos sobre la infraestructura petrolera del Golfo.
Analistas advierten que cualquier ataque adicional en South Pars podría derivar en represalias directas contra instalaciones energéticas de la región. “Los ataques al yacimiento estaban impulsando los precios del petróleo y el gas, y una nueva escalada seguiría elevándolos”, señaló a Reuters el analista de SEB Ole Hvalbye.
En paralelo, Qatar suspendió de manera abrupta su producción de gas natural licuado para reducir riesgos, lo que implica un recorte del 20% en el suministro global de GNL. Si los daños se extienden o el conflicto se prolonga, la interrupción podría extenderse más allá de mayo.
El yacimiento de South Pars es clave para la producción energética mundial: Irán comparte esta reserva con Qatar y concentra allí cerca de un tercio de las mayores reservas de gas natural del planeta. Sin embargo, por sanciones y limitaciones técnicas, el 94% de los 276.000 millones de metros cúbicos que produjo en 2024 se destinó al consumo interno, según el Foro de Países Exportadores de Gas.
La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, sumada a los ataques de Teherán contra países vecinos, ya comenzó a afectar las exportaciones de petróleo y gas de Medio Oriente, una de las regiones más estratégicas para el abastecimiento global.