Emilia Mernes contra Tini, María Becerra y Antonela Roccuzzo: los detalles del escándalo menos pensado

Otro episodio que generó fuerte repercusión en redes sociales fue el “unfollow” de Antonela Roccuzzo y de Valu Cervantes. Según relató Yanina Latorre, la decisión de la esposa de Lionel Messi habría respondido a una “limpieza” en su cuenta tras la polémica generada por la foto del futbolista junto a Donald Trump. En paralelo, la pareja de Enzo Fernández desmintió haber mantenido algún tipo de vínculo virtual con la cantante. “Me dicen que Antonela dejó de seguir a esta chica un poco por solidaridad con Tini”, puntualizó.