Emilia Mernes contra Tini, María Becerra y Antonela Roccuzzo: los detalles del escándalo menos pensado
Rumores de distanciamiento, “unfollow” en redes sociales y versiones de conflictos laborales colocan a Emilia Mernes en el centro de una polémica que involucra a Tini Stoessel, María Becerra y Antonela Roccuzzo.
Un cruce inesperado sacude al universo del espectáculo y la música: el nombre de Emilia Mernes quedó en el centro de versiones que la vinculan con tensiones y distanciamientos con figuras como Tini Stoessel, María Becerra y Antonela Roccuzzo. En las últimas horas, rumores, movimientos en redes sociales y comentarios en programas de entretenimiento alimentaron un escenario que sorprendió tanto a fans como a la industria.
El supuesto conflicto comenzó a tomar forma a partir de señales públicas y trascendidos que hablan de diferencias personales, celos profesionales y vínculos quebrados. En medio de especulaciones y silencios estratégicos, Yanina Latorre dio detalles del escándalo menos pensado entre las mujeres más famosas de Argentina.
¿Qué pasó entre Emilia Mernes y Tini Stoessel?
Según relató Yanina Latorre, la disputa entre La Triple T y la entrerriana habría comenzado durante el parate profesional de Tini en 2024, cuando varias bailarinas de su staff y un maquillador pasaron a formar parte del equipo de Emilia.
Con el regreso de la pareja de Rodrigo de Paul a los escenarios, la artista intentó recuperar a esas colaboradoras, pero ellas eligieron seguir trabajando con Mernes. “Cuando ella paró, las recomendó de buena onda. Lo lógico sería: ‘Bueno, ahora volvés, te los devuelvo, yo sigo mi camino’”, afirmó Latorre.
La periodista también aseguró que Emilia se quedó con el estilista que trabajaba con Tini y con un maquillador que le realizaba un maquillaje particular. “Por eso en el ambiente la llaman a Emilia ‘La chorizo de equipos’. El problema es que Emilia tiene muy mala fama con esto de los bailarines. Tini fue generosa con Emilia y ella se le quedó con la gente”.
Emilia Mernes contra María Becerra: una rivalidad de larga data
Yanina también se refirió al enfrentamiento entre María Becerra y Emilia Mernes por rivalidades y celos dentro del ámbito artístico. Según explicó, cuando Becerra organizaba su primer show en el estadio de River en 2024, Mernes habría intentado impedir su realización: “Emilia Mernes empezó a gestionar y hacer todo lo posible para que ese River se caiga. No lo logró, pero empezó a amenazar a los bailarines”.
El conflicto, de acuerdo con Latorre, también se extendió al plano personal. La conductora mencionó un episodio en el que una de las hermanas de Becerra habría sido expulsada del boliche Picheo presuntamente a pedido de Emilia: “Me dicen: ‘Es verdad, la mandó a sacar Emilia’. A la pobre hermana de María la sacaron de muy mala manera del boliche”.
Anto Roccuzzo y Valentina Cervantes dejaron de seguir a Emilia Mernes: "Las botineras la odian"
Otro episodio que generó fuerte repercusión en redes sociales fue el “unfollow” de Antonela Roccuzzo y de Valu Cervantes. Según relató Yanina Latorre, la decisión de la esposa de Lionel Messi habría respondido a una “limpieza” en su cuenta tras la polémica generada por la foto del futbolista junto a Donald Trump. En paralelo, la pareja de Enzo Fernández desmintió haber mantenido algún tipo de vínculo virtual con la cantante. “Me dicen que Antonela dejó de seguir a esta chica un poco por solidaridad con Tini”, puntualizó.