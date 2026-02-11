"Es rarisimo": el tatuaje de Tini que se hizo borracha y ahora se quiere borrar

Después del cumpleaños de Lizardo Ponce, Tini Stoessel concedió una entrevista a Luli González. Durante la charla, la cantante mostró un nuevo tatuaje realizado recientemente, aunque expresó que no le gusta nada el diseño que se hizo.
Con total sinceridad, la artista mostró la palma de su mano a la influencer delante de cámara. “Me tatué en pedo el nombre de mis dos mejores amigas. Necesito que se borre urgentemente. Cloe y Bel 97. Está bien pero hace poco filmé una publicidad en la que hago un movimiento y se ve”, confesó.
¿Cómo oculta Tini el tatuaje que se quiere borrar?
Al escucharla y ver el flamante tatuaje en la piel de la intérprete de Miénteme, González recomendó que, para la próxima ocasión, ella se maquille la mano. “Sí, pero no lo pensé. Tendría que haberme puesto. Es rarísimo. Yo las amo pero es raro” contestó Tini sobre la situación.
El diálogo entre las jóvenes no representó la única vez que la cantante hizo referencia a sus borracheras en las últimas horas. Por el contrario, durante una entrevista brindada a un medio chileno, confesó detalles sobre sus gustos en las bebidas. “Podés creer que a mí el fernet no me gusta”, admitió.
La relación entre Tini y el alcohol
“Me quiero morir porque me no gusta. Ni la cerveza. Aparte me da bronca porque hay personas que están así y dicen ´que rica la birra helada´. Y yo la pruebo, me digo me tiene que gustar, no puede ser que no´. Y con el fernet me pasa lo mismo de que no me gusta”, explicó Tini.
“Me gusta más directamente ya estar en pedo. Entonces, por ejemplo, el tequila va de una y te lleva directo”, dijo en tono confesional Tini. Para referirse a su manera de elegir qué tomar en los eventos.