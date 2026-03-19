Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y caída de granizo: estas son las seis provincias afectas

Para este jueves 19 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas eléctricas y fuertes vientos que afectará a seis provincias del centro del país. En estas zonas se espera caída de granizo y vientos de hasta 80 kilómetros por hora.
Estas condiciones climáticas se deben al avance de un nuevo sistema frontal frío que comenzará a generar lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad en la porción central del país. Este tipo de სისტემas suele actuar como disparador de convección, especialmente cuando encuentra una masa de aire cálido y húmedo previamente instalada.
¿Qué provincias están en alerta amarilla por tormentas?
Según el parte publicado por el organismo nacional, la alerta amarilla por tormentas regirá en el sur de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Mendoza y San Luis, donde los fenómenos meteorológicos tendrán “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.
Por otro laod, el viernes aparece como el día con mayor dinamismo meteorológico, ya que se prevén fenómenos de intensidad moderada a fuerte en puntos específicos. Las zonas más afectadas serían Buenos Aires, Santa Fe, el sudeste de Córdoba, áreas de Entre Ríos y el norte de La Pampa, donde se concentraría la actividad convectiva más relevante.