Alerta amarilla en Tucumán: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias según el Servicio Meteorológico Nacional?

Se prevé que las precipitaciones continúen durante las próximas horas, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a los vecinos de las zonas comprometidas.

10 Marzo 2026

Un fuerte temporal afecta a Tucumán  y genera complicaciones en distintas localidades. Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas provocaron caminos anegados, aumento del caudal de ríos y barrios afectados por inundaciones.

Ante esta situación, la provincia se encuentra bajo alerta amarilla, mientras se prevé que las precipitaciones continúen durante las próximas horas, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a los vecinos de las zonas más comprometidas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este miércoles se esperan tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche se presentarían de manera aislada. La temperatura mínima sería de 20°C y la máxima alcanzaría los 21°C.

En tanto, para el jueves se prevé una máxima de 26°C, con tormentas durante toda la jornada, por lo que las condiciones de inestabilidad continuarían en gran parte de la provincia.

¿Cuándo mejorarían las condiciones del tiempo? 

Recién para el viernes se espera una mejora en el tiempo. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 26°C, lo que marcaría un cambio en las condiciones climáticas tras varios días de lluvias.

