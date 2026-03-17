“Traen máquinas, se sacan la foto y listo”: vecinos de La Madrid, enojados por la falta de obras

La situación en el sur de la provincia después de las inundaciones es crítica. Familias enteras perdieron todo lo que tenían en sus hogares a raíz del ingreso del agua a las casas. Mientras que algunos lugareños pudieron salvar pertenencias, otros necesitan levantarse desde cero. “La Madrid es como el ave Fénix, que de las cenizas vuelve”, reflexiona Ruth Aparicio, madre de una de las familias del lugar, en diálogo con LA GACETA Play. Pero la situación supera lo mítico.