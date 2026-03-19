Secciones
Seguridad

Resolución judicial en el caso Érika: "El militar" Sosa deberá afrontar una causa por la marihuana que cultivaba
Resolución judicial en el caso Érika: El militar Sosa deberá afrontar una causa por la marihuana que cultivaba
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Yerba BuenaNarcotráficoInseguridadViolenciaAgustín ChitFelipe “El Militar” SosaÉrika Álvarez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?
1

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

El precio de los combustibles volvió a reajustarse
2

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

“Los asesinos están libres”: a 15 años del doble crimen de las francesas en Salta, el duro testimonio de Jean-Michel Bouvier
3

“Los asesinos están libres”: a 15 años del doble crimen de las francesas en Salta, el duro testimonio de Jean-Michel Bouvier

Analiza desde la grafología por qué se repiten las historias familiares
4

Analiza desde la grafología por qué se repiten las historias familiares

Dolores Fonzi vuelve a Tucumán para presentar “Belén”
5

Dolores Fonzi vuelve a Tucumán para presentar “Belén”

Proyectarán un filme sobre la tragedia palestina, desde el testimonio de una niña
6

Proyectarán un filme sobre la tragedia palestina, desde el testimonio de una niña

Más Noticias
Perón y el cuerpo que no tuvo paz

Perón y el cuerpo que no tuvo paz

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

Ayuda para los inundados: ofrecen un esmaltado de uñas a cambio de un alimento

Ayuda para los inundados: ofrecen un esmaltado de uñas a cambio de un alimento

Pueblos fantasmas: La Casualidad nació de un hallazgo y murió por decreto

Pueblos fantasmas: La Casualidad nació de un hallazgo y murió por decreto

“Blancanieves” y “La guerra de los mundos” arrasaron en los irónicos premios Razzie

“Blancanieves” y “La guerra de los mundos” arrasaron en los irónicos premios Razzie

Proyectarán un filme sobre la tragedia palestina, desde el testimonio de una niña

Proyectarán un filme sobre la tragedia palestina, desde el testimonio de una niña

Dolores Fonzi vuelve a Tucumán para presentar “Belén”

Dolores Fonzi vuelve a Tucumán para presentar “Belén”

Comentarios