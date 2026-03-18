Polémica: Pablo Yedlin criticó el retiro efectivo de Argentina de la OMS y el Gobierno salió al cruce

En el mismo mensaje, agregaron que en el país el esquema de la organización fue llevado a un “extremo inédito, y el país terminó con más de 130.000 muertes”. Además, lanzaron una de las acusaciones más duras al afirmar que el modelo podría compararse a un crimen de lesa humanidad, “en tanto implicó violaciones masivas y sostenidas sobre los derechos a la libertad, al trabajo y a los medios de subsistencia de millones de personas”. También señalaron que la OMS se convirtió en una “estructura influida no por la ciencia, sino por intereses políticos, sin capacidad de rever sus propios errores y con una marcada tendencia a expandir su influencia”.