Polémica: Pablo Yedlin criticó el retiro efectivo de Argentina de la OMS y el Gobierno salió al cruce

El retiro efectivo de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó un fuerte cruce político con posiciones enfrentadas. Mientras sectores del oficialismo defendieron la medida, desde la oposición surgieron críticas contundentes, entre ellas la del diputado tucumano Pablo Yedlin (PJ), a quien el Gobierno nacional no tardó en responder.
La controversia se desató luego de que el canciller Pablo Quirno celebrara en redes sociales la concreción de la salida, al cumplirse un año de la notificación formal. “Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”, escribió el funcionario en X.
En respuesta, Yedlin citó el posteo y expresó su rechazo a la medida. “Salirse de la OMS en nada nos mejora la supuesta ‘soberanía’. Nunca la OMS ha obligado a ningún país a tomar decisiones de política sanitarias, ni vacunarse, ni aislarse, ni usar barbijo, ni nada, es una falacia absoluta. Si ha recomendado y seguirá haciéndolo según la mejor evidencia científica disponible las medidas de cuidado. Salirse es ridículo, nos aísla, nos complica la cooperación internacional para asistencia y para investigación. La soberanía también se defiende cuando no imitamos y mal lo que hace EEUU por su agenda”.
Las declaraciones del legislador provocaron una rápida reacción de la Oficina de Respuesta Oficial, una cuenta del Gobierno de Javier Milei dedicada a desmentir información. Desde allí, descalificaron los dichos del diputado con un mensaje contundente: “Falso. La OMS fracasó. El diputado nacional Pablo Yedlin, ex ministro de Salud del condenado José Alperovich en Tucumán, plantea que salir de la OMS no implica mayor soberanía y que lleva al aislamiento. Esto es completamente falso”.
El equipo de comunicación libertario fundamentó su postura en las recomendaciones del organismo durante la pandemia de covid-19. “Entre 2020 y 2022, avaló y promovió negligentemente estrategias de confinamiento masivo y prolongado que derivaron en una de las mayores crisis económicas y sociales de la historia del mundo. En Argentina, se siguieron casi religiosamente al pie de la letra las indicaciones de la OMS, incluso cuando otros países habían dejado de aplicar sus recetas, y las consecuencias en nuestro país fueron concretas y profundas: interrupción de la educación, pulverización de ingresos, cierre sin precedentes de pymes y comercios, deterioro absoluto del tejido social”, sostuvieron.
En el mismo mensaje, agregaron que en el país el esquema de la organización fue llevado a un “extremo inédito, y el país terminó con más de 130.000 muertes”. Además, lanzaron una de las acusaciones más duras al afirmar que el modelo podría compararse a un crimen de lesa humanidad, “en tanto implicó violaciones masivas y sostenidas sobre los derechos a la libertad, al trabajo y a los medios de subsistencia de millones de personas”. También señalaron que la OMS se convirtió en una “estructura influida no por la ciencia, sino por intereses políticos, sin capacidad de rever sus propios errores y con una marcada tendencia a expandir su influencia”.
El debate sumó otras voces opositoras. La diputada por Catamarca, Claudia Palladino, cuestionó el mensaje oficial y advirtió sobre las consecuencias de la decisión. Aseguró que seguir el accionar de Estados Unidos no contribuye a la soberanía, sino que implica una “sumisión ideológica”. Además, expresó su respaldo a Yedlin y alertó que la medida podría “dejarnos ciegos frente a futuras pandemias”.
La respuesta de Yedlin
Lejos de retroceder, el diputado tucumano respondió directamente a las críticas del oficialismo y defendió su trayectoria en la gestión sanitaria: “Con mucho orgullo fui ministro de salud de mi provincia (Tucumán) por ocho años, en esos años inauguramos 4 hospitales nuevos totalmente equipados y que desde ese momento trabajan a destajo en el sistema de salud público de mi provincia. Todos los indicadores sanitarios, mortalidad infantil, mortalidad materna, etc. mejoraron (cualquier diferencia con Uds. es inevitable). Ustedes van a pasar a la historia por ser la gestión sanitaria que en lugar de inaugurar cierran hospitales”.
Finalmente, Yedlin profundizó su postura sobre el rol del organismo internacional: “Creer que desde 1945 el único desafío que vivió la OMS fue la pandemia por covid-19, muestra además un desconocimiento supino absoluto. Pero vamos a lo esencial: la OMS no obligó ni obliga a ningún país a tomar decisiones, solo recomienda basado en la mejor evidencia disponible en ese momento. Creer que la decisión de salir de la OMS de EEUU con su ministro antivacunas Kennedy es suficiente justificación para que nuestro país salga demuestra lo que digo, no es una decisión soberana es solo sumisión sin fundamentos”, sentenció.