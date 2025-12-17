“Son decisiones que exceden nuestro alcance”, afirmó Amaya sobre la baja de la ruta Tucumán-Lima

En un comunicado oficial, Latam Airlines Perú confirmó la cancelación de la ruta Tucumán- Lima desde el 29 de marzo de 2026 y reconoció que la decisión representa “un golpe para la conectividad regional y el desarrollo económico y turístico de la zona”. La compañía explicó que Lima funciona como un hub estratégico de conexión hacia otros destinos de la región y hacia Estados Unidos, y que el aumento de costos afecta especialmente a los pasajeros en tránsito.