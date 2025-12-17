“Son decisiones que exceden nuestro alcance”, afirmó Amaya sobre la baja de la ruta Tucumán-Lima

“Son decisiones que exceden nuestro alcance y no dependen de la provincia”, afirmó el titular del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, al referirse a la cancelación de la ruta aérea Tucumán–Lima anunciada por Latam Airlines Perú y que sorprendió por la rapidez con la que se tomó la decisión, apenas dos días después del primer vuelo inaugural.
La aerolínea informó que a partir del 29 de marzo de 2026 dejará de operar la conexión, una noticia que generó preocupación en el ámbito turístico de la provincia, ya que el enlace había sido presentado como una herramienta clave para fortalecer la conectividad internacional y potenciar el desarrollo económico regional. Hasta esa fecha, quienes hayan adquirido pasajes podrán viajar normalmente, mientras que los tickets posteriores serán reprogramados o reembolsados según el caso.
Según explicó Amaya, el eje del conflicto está puesto en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima, recientemente privatizado. “El 90% de los pasajeros que vuelan hacen conexión allí para continuar hacia otros destinos. La tasa que se cobra es elevada, alrededor de 12 dólares tanto a la ida como a la vuelta, y eso les hace perder competitividad”, detalló el funcionario. Esa situación, agregó, impacta directamente en la sostenibilidad de la ruta.
Desde el Gobierno provincial indicaron que se realizaron gestiones para evitar la cancelación. “El gobernador Osvaldo Jaldo se comunicó con el ministro de Transporte de Perú y vamos a seguir acompañando y apoyando para que esto se pueda revertir”, señaló Amaya aunque reconoció que se trata de decisiones que exceden la injerencia local. “No tenemos alcance sobre lo que ocurre en otro país”, remarcó.
Golpe a la conectividad
La sorpresa fue uno de los sentimientos compartidos por las autoridades tucumanas. “El primer vuelo llegó el lunes y hoy ya están anunciando que se cancela. Vinieron a Tucumán, se reunieron con el gobernador e hicimos el anuncio en el Salón Blanco. En ese momento no estaba pasando todo lo que ocurrió después con la privatización del aeropuerto”, sostuvo el titular del Ente de Turismo.
En un comunicado oficial, Latam Airlines Perú confirmó la cancelación de la ruta Tucumán- Lima desde el 29 de marzo de 2026 y reconoció que la decisión representa “un golpe para la conectividad regional y el desarrollo económico y turístico de la zona”. La compañía explicó que Lima funciona como un hub estratégico de conexión hacia otros destinos de la región y hacia Estados Unidos, y que el aumento de costos afecta especialmente a los pasajeros en tránsito.
La aerolínea atribuyó la medida a la implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional, aplicada en el aeropuerto Jorge Chávez. Según Latam, esta tarifa incrementa el costo total de los viajes de los pasajeros en conexión hacia terceros países y debilita la posición de Lima como centro de conexiones en Sudamérica.
En ese sentido, la empresa lamentó que la introducción de la tarifa no haya priorizado el beneficio del pasajero ni la sostenibilidad de la conectividad regional, y advirtió que coloca a Lima en desventaja frente a otros hubs como Bogotá y Panamá, que ofrecen redes de destinos similares sin cargos adicionales por transferencia y con menores tiempos de conexión.
Esta cancelación se suma además a la eliminación de otros servicios internacionales anunciados por la compañía: Lima–Orlando, Lima–Curaçao y Lima–Florianópolis. A esto se agrega la decisión de no lanzar dos rutas previstas para el primer trimestre de 2026, las de Guatemala–Lima y Belo Horizonte–Lima.
Pese al escenario adverso, Latam Airlines Perú reafirmó su disposición a continuar el diálogo con los actores involucrados en Perú para buscar soluciones que permitan preservar el rol de Lima como un hub competitivo y eficiente. También informó que los pasajeros afectados podrán solicitar la devolución total del importe o reprogramar su vuelo saliendo desde Salta o Buenos Aires, en conexión con aerolíneas asociadas.
La ruta había sido inaugurada el pasado lunes y significaba para Tucumán recuperar la conectividad directa con la capital peruana luego de seis años, con tres frecuencias semanales. “Por lo menos avisaron con tiempo. Esperamos que en el futuro pueda haber un cambio”, concluyó Amaya, sin descartar nuevas gestiones ante Daniel Scioli, Secretario de Turismo de la Nación para intentar revertir la decisión.