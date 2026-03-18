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Créditos Anses 2026: montos, requisitos y cómo funcionaría el nuevo proyecto de ley

La iniciativa propone préstamos de hasta $1,5 millones con pago directo a acreedores para reducir deudas de jubilados y sectores vulnerables.

Créditos Anses 2026: montos, requisitos y cómo funcionaría el nuevo proyecto de ley
Hace 10 Min

Un proyecto de ley busca reactivar los créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en 2026, con una propuesta orientada al desendeudamiento de los sectores más vulnerables.

La iniciativa contempla préstamos de hasta $1,5 millones por beneficiario, con un esquema innovador: el dinero no se entregará directamente al solicitante, sino que será transferido a bancos o entidades financieras para cancelar deudas existentes.

Cómo serían los créditos

El programa, denominado “desendeudamiento de las familias”, apunta a reemplazar deudas con altas tasas de interés por financiamiento más accesible.

El monto máximo será de $1,5 millones, con actualización automática según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En cuanto a la tasa, se prevé que esté basada en la TAMAR más un adicional, buscando que sea menor a la de tarjetas de crédito y préstamos personales.

ANSES. Detalles del plan que permitiría acceder a préstamos de hasta $1,5 millones. ANSES. Detalles del plan que permitiría acceder a préstamos de hasta $1,5 millones. Fuente: Forbes Argentina

Requisitos y condiciones

Uno de los puntos clave del proyecto es el límite en las cuotas: no podrán superar el 30% de los ingresos mensuales del beneficiario, con el objetivo de proteger su capacidad económica.

Además, el sistema funcionará con pago directo a los acreedores, evitando que los fondos se destinen a otros consumos.

Quiénes podrían acceder

El universo alcanzado incluye:

Jubilados y pensionados (hasta seis haberes mínimos)

Titulares de AUH y AUE

Beneficiarios de pensiones no contributivas

Trabajadores de casas particulares

Monotributistas de categorías A a D

Cómo se tramitarían

El acceso sería completamente digital, a través de la plataforma Mi Anses. Allí, los solicitantes deberán cargar la información de sus deudas, que será validada en tiempo real con las entidades financieras.

Si el proyecto avanza en el Congreso, podría beneficiar a millones de personas que hoy enfrentan dificultades para acceder al crédito formal.

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