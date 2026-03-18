El rompecabezas de Falcioni: bajas sensibles y dudas para armar el medio ante Gimnasia

El calendario del torneo Apertura no da tregua y Julio César Falcioni debe armar su rompecabezas en tiempo récord. Atlético Tucumán enfrentará mañana a Gimnasia, bajo el arbitraje de Andrés Gariano y con Maximiliano Macheroni en el VAR, condicionado por dos bajas obligadas y varias incógnitas en el “11” inicial.
El principal dolor de cabeza para el “Emperador” pasa por las suspensiones de Lautaro Godoy y Kevin Ortiz, expulsados en el último duelo frente a Barracas. La ausencia de los volantes centrales obliga a rearmar el corazón de la cancha, zona en la que se suma otra preocupación: Ezequiel Ham se retiró con molestias musculares de Buenos Aires, se entrenó por separado durante buena parte de la práctica de ayer y su presencia se definirá a último momento.
Con este panorama, las opciones en el medio campo escasean. El único que no tendría inconvenientes para ser titular es el paraguayo Javier Domínguez. Si Ham no llega en óptimas condiciones, Falcioni deberá evaluar un “plan de rescate”: Gabriel Compagnucci, Renzo Tesuri o Franco Nicola podrían cerrarse para ocupar el centro.
El juvenil Ezequiel Godoy, con menos rodaje en Primera, corre desde atrás en la consideración, aunque podría ganarse un lugar en la convocatoria.
En la defensa no se vislumbran cambios sustanciales, aunque se evalúa el ingreso de Ignacio Galván por Luciano Vallejo, buscando mayor profundidad y presencia ofensiva para jugar en el Monumental. De no mediar inconvenientes, Maximilano Villa, Clever Ferreira y Gastón Suso volverían a ser titulares.
En el ataque, el entrenador afronta decisiones determinantes. Leandro Díaz, Nicolás Laméndola y Ramiro Ruiz Rodríguez piden pista para acompañar a Carlos Abeldaño. De las tres opciones, la de “RRR” asoma como la menos viable para el inicio: el delantero acaba de recuperarse de su lesión de meniscos y aún no sumó minutos oficiales, por lo que su oportunidad llegaría en el complemento.
Lo cierto es que en el entrenamiento de ayer Falcioni prefirió no confirmar un equipo concreto. Todo se definirá en la sesión de hoy, cuando desde las 9.30 el DT cite al plantel y reparta las pecheras definitivas. Allí se develará el misterio: si respalda la base que utilizó en sus primeros dos partidos o si patea el tablero con una variante táctica de impacto para intentar dejar los tres puntos en casa ante el “Lobo”.