El rompecabezas de Falcioni: bajas sensibles y dudas para armar el medio ante Gimnasia

El principal dolor de cabeza para el “Emperador” pasa por las suspensiones de Lautaro Godoy y Kevin Ortiz, expulsados en el último duelo frente a Barracas. La ausencia de los volantes centrales obliga a rearmar el corazón de la cancha, zona en la que se suma otra preocupación: Ezequiel Ham se retiró con molestias musculares de Buenos Aires, se entrenó por separado durante buena parte de la práctica de ayer y su presencia se definirá a último momento.