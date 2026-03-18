Bajo el agua y a puertas cerradas: Atlético desafió la lluvia con la mente puesta en Gimnasia

La mañana en el complejo Ojo de Agua nació con el mismo tono que el presente de Atlético: un gris plomizo, denso, una representación simbólica del desánimo que atraviesa el equipo en este Apertura. No fue una lluvia torrencial, de esas que “limpian toda la basura de las calles” como las que deseaba Travies Bickle (Robert De Niro) en la Nueva York de Taxi Driver; fue, en cambio, una llovizna persistente, una humedad molesta que se pega a la piel como esa racha de visitante que ya encadena 418 días de sequía. En el predio, el silencio sólo se rompió por el sordo impacto de los tapones sobre el barro y las órdenes de un Julio César Falcioni que, oculto bajo su capucha, pareció personificar la resistencia ante la tormenta.