Video: la bronca del "Loco" Díaz con el arbitraje tras la caída de Atlético Tucumán

Un presente que preocupa en el "Decano"

El partido terminó con Atlético Tucumán con nueve jugadores, tras las expulsiones de Lautaro Godoy y Kevin Ortiz, lo que terminó de complicar un panorama ya adverso. Con apenas seis puntos y lejos de los puestos de clasificación, el equipo deberá trabajar no solo en lo futbolístico, sino también en lo anímico para revertir un momento que empieza a encender alarmas.