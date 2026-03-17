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Video: la bronca del "Loco" Díaz con el arbitraje tras la caída de Atlético Tucumán

El delantero criticó las decisiones arbitrales tras el 2-1 ante Barracas Central, en un partido en el que el "Decano" terminó con dos jugadores menos.

Captura de video. Captura de video.
Hace 1 Hs

La derrota de Atlético Tucumán ante Barracas Central por 2-1 dejó mucha bronca en el plantel, pero quien lo expresó sin vueltas fue Leandro “Loco” Díaz, que volvió a encender la polémica con fuertes declaraciones contra el arbitraje.

El delantero, que ingresó en el segundo tiempo, apuntó directamente contra la terna arbitral tras el partido. “Cobran todo para ellos. Así es imposible”, disparó, reflejando la impotencia de un equipo que volvió a quedarse con las manos vacías en un contexto caliente.

El resultado volvió a golpear al "Decano", que atraviesa un inicio de torneo muy por debajo de lo esperado. Con seis derrotas en diez partidos, el equipo no logra encontrar regularidad y empieza a mirar de reojo la tabla en la Zona B.

En esa misma línea, Julio César Falcioni también mostró su malestar en conferencia de prensa. Si bien reconoció momentos de dominio de su equipo, lamentó la falta de eficacia y cuestionó algunas jugadas puntuales que, según su mirada, condicionaron el desarrollo del encuentro.

Un presente que preocupa en el "Decano"

El partido terminó con Atlético Tucumán con nueve jugadores, tras las expulsiones de Lautaro Godoy y Kevin Ortiz, lo que terminó de complicar un panorama ya adverso. Con apenas seis puntos y lejos de los puestos de clasificación, el equipo deberá trabajar no solo en lo futbolístico, sino también en lo anímico para revertir un momento que empieza a encender alarmas.

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